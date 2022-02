Medellín quiere seguir imponiéndose en su casa: recibe a Junior

Deportivo Independiente Medellín recibe este miércoles, desde las 8:15 de la noche, a Junior de Barranquilla por la séptima fecha en la Liga I-2022. Tras la derrota en Bogotá contra La Equidad, el conjunto rojo de Antioquia buscará en el Atanasio, una victoria que lo vuelva a meter en la pelea por la parte alta de la tabla y estirar la marca de 24 fechas de invicto que ostentan. Al frente está el equipo barranquillero que no tiene un buen rendimiento como visitante, pero esperan que cambie esa tendencia.

Una novedad entre los convocados del DIM, la presencia de Stiven Rodríguez en lugar de Víctor Moreno, quien fue expulsado en el partido anterior frente a los aseguradores. Sin embargo, en la línea defensiva estaría Juan Guillermo Arboleda. Andrés Ricaurte todavía se encuentra en recuperación al igual que Yesid Díaz y posiblemente estarían disponibles para el fin de semana en el juego en Bogotá contra Santa Fe.



El técnico Julio Comesaña habló sobre el juego y el estado de salud de Ricaurte y Felipe Pardo, este último podría volver a alinear como titular. “Se enfrentan dos equipos que no han podido estabilizar los resultados, tenemos nueve puntos al igual que Junior. Será una buena medida para nosotros. Andrés (Ricaurte) le falta tomar su forma física, todavía no está y Felipe (Pardo) también debe acoplarse más, necesita jugar y hay tareas que, contra unos rivales, son más complejas en estos momentos. Pensamos en equipo y hay que trabajar en ataque y defensa”.



Además, el técnico uruguayo remarcó que “aplicamos una idea de juego de acuerdo a las características de los jugadores que tenemos. Ojalá pudiera jugar a lo que me gusta, pero no es así”.



Sobre la rueda de prensa anterior post partido contra La Equidad, en donde no contestó preguntas a los medios de comunicación, Comesaña comentó que “con la rueda de prensa anterior, aprendí que, si no estoy bien de ánimo, es mejor no hablar para evitar con alguna salida en falso. Ustedes (periodistas) son los que deben hablar del arbitraje, el fútbol colombiano no lo voy a arreglar yo”.



Datos entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla

Independiente Medellín suma cinco encuentros sin ganar ante Junior en Primera División, perdiendo cuatro de ellos y empatando el más reciente. Además, el DIM acumula cuatro compromisos sin marcar ante los de Barranquilla en el campeonato, desde febrero de 2019, su mayor sequía goleadora ante ellos desde, al menos, 2002.



Ninguno de los últimos seis partidos de Independiente Medellín en Primera División ha finalizado en empate (3V 3D), después de que el conjunto antioqueño igualara en seis de sus ocho compromisos previos a esta racha (una victoria, una derrota).



Junior suma cuatro derrotas consecutivas como visitante en Primera División, su peor racha fuera de casa desde abril-mayo de 2017 (cinco derrotas).



Luciano Pons es el goleador de Independiente Medellín en esta Liga I-2022, con cuatro anotaciones. Es, también, el jugador del DIM que más remates ha intentado hasta la fecha (14).



Entre los jugadores que han disputado al menos 10 duelos en lo que va del Apertura 2022, ninguno tiene un mejor porcentaje de acierto que Dany Rosero de Junior (78.1 por ciento, es decir, 25/32).



Deportivo Independiente Medellín acumula 24 fechas sin perder en el Atanasio, la última derrota roja fue contra Deportivo Pereira, el 27 de noviembre de 2020 por el grupo A de la Liguilla de eliminados, en esa ocasión, ganaron los matecañas 1-2 con goles de Rafael Navarro y Wilfrido de la Rosa, descontó Bayron Garcés.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Juan Guillermo Arboleda, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz, Vladimir Hernández, Jean Pineda, Felipe Pardo; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



VAR: Alexander Ospina (Quindío).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8