Julio Comesaña jugará un partido especial en Medellín vs. Junior

Llegó en el calendario una de las fechas que Julio Comesaña había esperado: el uruguayo consiguió varios logros con Junior y ahora lo recibe en el Atanasio con el DIM, el equipo con el que empezó su carrera de entrenador y en el que espera que sea una “fiesta” donde pueda salir victorioso. El técnico habló previo al juego, donde tocó el tema del enfrentamiento contra los tiburones, el no poder ganar como visitante y los pocos minutos de Bryan Castrillón y el uruguayo Javier Méndez.

“Conozco bien al Junior, es una institución en la que trabajé con muchos de esos jugadores. Tienen un nuevo entrenador, Juan Cruz (Real) tiene una manera de llevar a su equipo. En casa ha ganado y por fuera no ha conseguido los resultados, buscan estabilizar su juego. Aplicamos una idea de juego de acuerdo a las características de los jugadores que tenemos. Ojalá pudiera jugar a lo que me gusta, pero no es así. Siempre me gustó enfrentar a Junior. Allá viví momentos muy lindos, en Barranquilla es mi lugar de residencia y en Medellín es donde me he esforzado. Vivo en Llanogrande, no en Medellín para estar paseando, hay muchos amigos que tengo acá y no he podido visitar. Enfrentar a Junior es una fiesta, pero queremos ganar”.



En cuanto a esa irregularidad, especialmente jugando como visitante, con derrotas en Tunja, Manizales y Bogotá, Comesaña explicó que “siempre hablamos de la paciencia y es lo que más nos cuesta a todos los seres humanos. No quiero crear situaciones sicológicas que se gana en casa y afuera no. Seguramente es mi error por salir a jugar afuera como si estuviera en casa”.



Además, “también se pudo ver porque nos tocaron esos partidos en la altura. A mi parecer, no debíamos haber perdido en esos tres partidos, en Tunja hicimos la propuesta de juego, en Manizales también y Once Caldas jugaba al pelotazo, pero perdimos el partido en goles con jugadas desafortunadas. Esas no son razones futbolísticas, contra La Equidad tuvimos mejores estadísticas, pero el primer gol fue una desatención, sabíamos que nos iban a dar pelotazos y nos iban a golpear, es el juego de ellos, no es problema de ellos, sino nuestro. La suerte son hechos circunstanciales que escapan al control humano. Hay cosas que nos escapan, son circunstanciales, como algunos goles que nos han marcado”.



En cuanto a los pocos minutos de Bryan Castrillón, luego de venir como figura en el Deportivo Pereira, Julio detalló que “Bryan Castrillón no juega, porque está otro con las características que necesitamos. En Pereira le fue bien, pero tiene que fortalecerse, Medellín demanda otros retos y me tiene demostrar en los entrenamientos por qué debe estar, él y otros. Necesitamos continuidad de juego. Lo tenemos acá porque es un buen jugador. Con Castrillón no voy a hablar lo que le digo internamente, si él quiere hablar, es libre. Tampoco le garantizaba que fuera titular en el DIM. Nuestro trabajo no es para enterrar el equipo, ni mucho menos”.



Otro jugador con poco rodaje y quien llegó con mucha expectativa es Javier Méndez, el uruguayo es volante con virtud de juego como zaguero y pese a la ausencia de Víctor Moreno, el cuerpo técnico, en cabeza de Comesaña determinó en emplear otro jugador en esa posición por encima del charrúa. “Javier Méndez es un jugador que llegó con unas condiciones especiales, es extranjero. Estaba buscando otro tipo de zaguero, pero se dio su llegada siendo volante, que también puede ser defensa en caso de emergencia. Lo traje de volante, a su juego tiene que agregarle más cosas. No lo he puesto mucho, porque los volantes están rindiendo. Debe tener paciencia y aprovechar la oportunidad cuando tenga que jugar, él quiere jugar, pero soy yo el que no lo ha dejado”.



Finalmente, el técnico hizo una reflexión sobre los jugadores que no han podido actuar con el tiempo que desean. “El jugador debe saber de sus motivaciones cuando juegan y cuando no. Todos los jugadores tienen altibajos y por eso me gusta dar continuidad, estoy creyendo en solucionar dificultades, mejorar y esperamos conseguir buenos resultados de visitante como los de local. Yo voy a hacer lo mejor posible para mejorar el equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8