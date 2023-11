Medellín quiere seguir dando sorpresa: equipo de cuidado en finales

Independiente Medellín fue de los primeros equipos en clasificar con anterioridad a cuadrangulares y ha mantenido una buena estabilidad que lo deja como uno de los que puede dar sorpresas en las finales.



Así llega Medellín para esta etapa definitiva de la Liga BetPlay 2023-II:



Fortalezas



Estabilidad en resultados: si hay algo que puede tener a favor Medellín es que a lo largo del torneo no sufrió un desliz en cuanto a rendimiento y mantuvo buen rendimiento que lo llevó a cuadrangulares.



Buena defensa: al poderoso no le han logrado marcar mucho y sus 15 goles encajados lo demuestran, logrando, además, siete veces portería a cero y un promedio de 0.8 dianas por encuentro.



Jugadores claves: sin duda el argentino Luciano Pons es el jugador más importante que tienen en la plantilla y siempre será a tener en cuenta. Además, ha marcado en tres de las últimas cuatro victorias de Independiente de Medellín. De igual manera, Edwin Cetré ha sido importante en la ofensiva y por algo es el máximo goleador, mientras que el volante Andrés Ricaurte ha sido esencial en el mediocampo.





Debilidades:



No fue muy arrollador: pese a que ha tenido buenos resultados que lo tienen con protagonismo, el Medellín no ha sido un equipo de mucho poder ofensivo y, de hecho, su resultado más amplio en Liga lo consiguió contra América de Cali cuando ganó 3-1 de visitante y en la fecha 20 0-4 frente al Unión Magdalena. De resto, han tenido marcadores que no superan más de dos goles.



Partidos ajustados: continuando con lo anterior, el Medellín ha enfrentado todo tipo de rivales, desde los más complejos y hasta los que no peleaban nada y aunque terminó con una goleada, a lo largo del torneo mantuvo marcadores con poca diferencia.



Pudieron marcar más goles: el poderoso terminó con 30 goles a favor y aunque es una buena diferencia, pudo ser más amplia, pero no tuvieron a veces la contundencia suficiente para seguir marcando. De hecho, en cada partido tienen un promedio de 0.7 de ocasiones falladas y han tenido en toda la campaña cuatro balones en los palos y poco utilizó recursos como remates fuera del área.



DT Alfredo Arias



llegó bajo muchas dudas por su mal rendimiento con Peñarol, pero llegó al Medellín y de a poco le fue impregnando su estilo y los jugadores no tuvieron problemas en entenderle la idea, logrando gestionar la plantilla.



Cifra:



En toda la fase del todos contra todos, el Medellín tan solo perdió un partido y fue en la fecha 3 contra Independiente Santa Fe, por marcador de 1-0. De resto, han sido 10 victorias y 9 empates.