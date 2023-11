Nacional clasificó por jerarquía y en finales quiere protagonismo

Atlético Nacional tuvo un semestre de Liga BetPlay 2023-II poco común y luego de cambiar de técnico a mitad de temporada, el equipo continuó evolucionando, logrando clasificar con anterioridad a cuadrangulares.

Tras finalizada la fase de todos contra todos, Nacional quedó ubicado entre los cinco primeros lugares y espera en las finales mantener su buen ritmo de juego para dar la sorpresa y aunque no es cabeza de serie, siempre parte como favorito en estas instancias definitivas.



Así llega Nacional en cuanto a rendimiento para esta etapa definitiva de la Liga BetPlay 2023-II:

Fortalezas

Experiencia, juventud y jerarquía: Nacional supo darle continuidad a algunos jugadores que venían de procesos anteriores como Dorlan Pabón, Cristian Zapata y Nelson Deossa como los aportantes a esa experiencia y que son solución desde el banco. Además, el club verdolaga ha dado la oportunidad a jóvenes y han tenido a Jefferson Duque también protagonista y siempre es una amenaza. De igual manera, la plantilla ha logrado reaccionar ante los cambios tras la llegada de Bodmer y han mantenido resultados.



Tienen arquero: algo que ha encontrado Nacional para este semestre es el buen nivel que ha tomado su cuidapalos, el joven de 23 años, Kevin Mier, quien ha sido clave en varios partidos y en Liga ha concedido 14 goles en su portería, mientras que en seis oportunidades ha mantenido el cero.



Importancia en ataque: Nacional terminó la fase de todos contra todos con la tercera mejor ofensiva y solo es superado por Águilas Doradas y América de Cali, pero sus 33 goles hacen que su promedio anotador sea de 1.6 goles por partido. Además, ha encontrado a un goleador en racha como el venezolano Eric Ramírez, quien lleva siete en el semestre, siendo el máximo anotador del equipo.



Debilidades



Estilo de juego: Nacional tuvo cambios en su zona técnica y tras la salida de Amaral, el club estaba consiguiendo resultados, pero no era un juego vistoso y ante la llegada de Bodmer, el equipo ha tratado de mejorar eso, pero aún no hay una mejoría o ya una identidad definida por el poco tiempo que lleva el entrenador, aunque por momentos se le ha visto más propositivo.



No es invencible: pese a que Nacional ha mantenido un nivel regular en todo el campeonato, también ha tenido sus sufrimientos y cuando se ha enfrentado con equipos de envergadura o de mejor presente, ha terminado perdiendo o incluso remontando. En recientes partidos contra Pereira por Copa se le vio un poco afectado, pero terminó clasificando, mientras que, en Liga contra Medellín, uno de los últimos rivales fuertes que tuvo, cayó derrotado. Además, en la última fecha contra un clasificado como Tolima tampoco ganó.



Le han marcado en últimos juegos: de los últimos cinco partidos por Liga que ha disputado, a Nacional le han marcado cinco goles, casi un gol por encuentro y de cara a cuadrangulares es algo que debe mejorar.



DT Jhon Jairo Bodmer



Completará un mes como entrenador en propiedad y ya le aseguró a Nacional una final de Copa y logró sellar la clasificación en Liga, por lo que genera expectativa para lo que viene en las finales, pues allí demostrará su capacidad para enfrentar partidos más complicados.



Cifra:



Nacional llega a cuadrangulares como el segundo mejor local en esta Liga 2023-II al registrar ocho victorias y ha anotado en casa 24 goles, siendo la más alta del campeonato en esa condición.