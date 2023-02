Hinchada del DIM explotó con caída ante América: 'No le ganan a nadie'

Independiente Medellín no sale del bache y la derrota ante América los hundió en la tabla. Este sábado en el Atanasio encajaron su octavo partido sin ganar por Liga Betplay. En las primeras cinco fechas apenas han podido sumar 2 puntos y comparten el fondo de la tabla con Atlético Huila.



El equipo de David González la ha pasado mal en este 2023 y la hinchada ya exige su salida. Después de la caída ante los 'Diabos Rojos', con gol de Luis Sánchez en tiempo de adición, los jugadores se fueron al camerino en medio de silbidos y el técnico entre fuertes reclamos. Los hinchas piden su salida.

Al finalizar el partido, los más de 22 mil hinchas que acompañaron al equipo, se desahogaron en las tribunas. "No le ganan a nadie", decía uno de los cánticos.



En la Liga Betplay I-2023 el DIM apenas ha podido sumar contra Junior (1-1) en Barranquilla y en el Atanasio frente a Santa Fe (1-1). Los otros partidos han terminado en derrota: Envigado (2-1), Equidad (2-1) y América (0-1). La última vez que el rojo antiqueño ganó por Liga fue en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales, cuando superó 2-1 al América.



El equipo caleño no ganaba en el Atanasio Girardot desde 2009-I. Un dato que seguro no le gustará a la hinchada del Medellín.