DIM y González, vencer o morir: con novedades visita a El Nacional

Vuelve la Copa Conmebol Libertadores para equipos colombianos, y el primero que tendrá protagonismo entre Millonarios, Pereira, Nacional y Medellín será este último, que así como los embajadores, tendrán que jugar la segunda y tercera fase. La historia de ambos será contra clubes de Ecuador y arrancan los 'Poderosos' ante El Nacional que viene de una estelar actuación dejando atrás por una diferencia exorbitante a Nacional de Potosí de Bolivia.



David González y el Deportivo Independiente Medellín saben que no pueden ceder en la serie, pues, los resultados en la Liga BetPlay 2023-I no los dejan muy bien parados para visitar Quito en la Copa Libertadores. Por los malos números de González ya empieza a sonar que pueden ser sus últimos encuentros en el banquillo del club antioqueño.

El Deportivo Independiente Medellín regresa a una Copa Conmebol Libertadores que venía siendo escasa para las aspiraciones antioqueñas desde hace tres años. Pues fue en el 2020 cuando lograron clasificarse y disputarla eliminando al Deportivo Táchira y al Atlético Tucumán para ingresar a la fase de grupos. La suerte puso a los colombianos en una zona difícil con Boca Juniors, Libertad de Paraguay y Caracas. Ahora quieren evitar un semblante similar al que vivieron en aquella instancia eliminados en la cuarta casilla.



Pero la historia del Medellín en competencias internacionales tampoco ha sido para nada positiva. El año pasado estuvieron en la Copa Sudamericana donde enfrentaron al Inter de Porto Alegre, Guaireña y 9 de Octubre, quedando en el tercer puesto sin posibilidades de clasificarse a octavos de final, dado que solo uno clasificaba.

David González, su club y sus dirigidos saben la responsabilidad que tienen en este enfrentamiento y necesitan sí o sí conseguir un buen resultado que los deje cómodos para afrontar la vuelta en casa. Por esta razón y por los malos resultados en la Liga BetPlay 2023-I con solo dos unidades, González dijo en rueda de prensa que deben separar esos malos antecedentes y concentrarse en la copa internacional, "tenemos que entender la responsabilidad que tenemos con esta llave. La tenemos que avanzar y tratar de que lo que se está viviendo en el torneo local no nos haga desesperarnos y tratar de hacer algo que no vaya con el plan”.



Además, mencionó que ya tiene un plan para jugar en Quito, que nunca es fácil y más por el buen nivel y papel que están demostrando los clubes ecuatorianos últimamente, "si se hace un trabajo consciente de lo que se puede hacer en Quito para después rematar en casa, yo creo que las posibilidades de avanzar son muchas más”. Agregó, “jugamos contra un equipo que en su casa saca provecho de la altura y del físico de sus jugadores. Tenemos que tomar las medidas necesarias para que le llave termine a nuestro favor en esos 180 minutos”.



Pero ya pasando a lo que será el partido en un difícil escenario como lo es el Estadio Casa Blanca de la ciudad de Quito, Medellín viajó con varias ausencias y varios jugadores nuevos que entraron a la convocatoria para afrontar el primer reto en la competencia internacional. Andrés Ibargüen, Yulián Gómez y Jonathan Marulanda no podrán estar por lesiones, y por esta razón, David González tuvo en cuenta a Miguel Monsalve que regresó del Sudamericano Sub-20, Jaime Alvarado recuperado de lesión y el defensor central Guillermo Tegüé, que no ha sido tenido en cuenta en los partidos ligueros.



Probable alineación:



Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Andrés Cadavid, Jhon Palacios, Daniel Londoño; Andrés Ricaurte, Daniel Torres, Edwuin Cetré, Déinner Quiñones; Luciano Pons, Diber Cambindo. DT: David González.



Fecha: miércoles 22 de febrero

Hora: 5:00 P.M.

​Estadio: Rodrigo Paz Delgado - Casa Blanca (Quito, Ecuador)

TV: ESPN