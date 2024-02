¿Por qué no juega Luis Sandoval? Decisión y denuncia en Deportivo Cali

Deportivo Cali viene de una amarga derrota contra Deportes Tolima por 1-2, ante su público y tras haber hecho un gran esfuerzo que llegó a ilusionar pero finalmente no tuvo premio.

El equipo azucarero cuenta cada derrota con particular preocupación pues tiene un compromiso con el descenso que agrega presión en cada salida.

​

​Y en una coyuntura así muchos se preguntan: ¿por qué no juega Luis Sandoval, la gran figura hace apenas unas semanas? La duda es razonable y hay una explicación: el delantero quiso mejorar las condiciones económicas que pactó cuando llegó despedido de Junior, pero la oferta del club para la renovación de su contrato, que vence en junio próximo, no lo convenció, razón por la cual se ordenó que no volviera a ser convocado hasta no resolver la diferencia.

​

Esa es la versión oficial, que en todo caso habría tenido una novedad en las últimas horas: el jugador está harto de la situación y habría pedido negociar la rescisión de su contrato a la mayor brevedad, según informó el periodista Diego Saviola desde Cali. De hecho, en los dos últimos entrenamientos simplemente no se habría presentado.

El @AsoDeporCali y el Chino Sandoval están cerca de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del jugador. pic.twitter.com/qmbFgDz44b — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) February 27, 2024

El empresario del futbolista explicó recientemente que no había acercamientos para la renovación y que el jugador, que potenció su rendimiento con el Cali, tendría otras ofertas.

​

​La decisión del club fue marginarlo en un momento en el que definitivamente lo necesita y era difícil explicarse que no utilizaran aunque tiene contrato vigente. Ahora, según el periodista Mariano Olsen, habría una razón personal adicional a esa situación deportiva: "El delantero denuncia amenazas contra él y su familia.

El sábado su carro fue vandalizado en la vía pública motivando, según su versión, la ausencia a los entrenamientos posteriores".

​

El club no ha confirmado oficialmente esta situación pero, de ser ciertas las versiones, eso explicaría suficientemente la razón por la cual el que fuera goleador ya no está en los planes del Cali.