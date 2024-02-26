Pobre Cali: casi le gana al líder Tolima y hay lluvia de memes

Deportivo Cali comenzó ganando y terminó perdiendo con Deportes Tolima en la fecha 9 de Liga BetPlay. Las reacciones no paran en redes sociales.
Se creían el Liverpool pic.twitter.com/0TGX3ram1J— SFMM (@SFMM665330) February 27, 2024
Te clavo lúcuMIII JAJAJAJAJAJAJAJAJAUAJAJAU pic.twitter.com/2ZvNMiqN4I— Morgan Sierra (@11Morganpal11) February 27, 2024
JAJAAJJAJAJAJAJAJAAJAJAJA pic.twitter.com/BT26qlMmGY— Brayner Andrés. (@Braynerandres) February 27, 2024
Son un circo 🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪 pic.twitter.com/0ntEgYjANE— Jaime Andres Miranda (@jaimemirandah) February 27, 2024
Sácalo Caleño Hpta pic.twitter.com/6ONzTj61ZO— Jaime Andres Miranda (@jaimemirandah) February 27, 2024
B👍🏻 pic.twitter.com/4qLNewEkaG— Santiago🔱👹 (@RealSantiago44) February 27, 2024
February 27, 2024
February 27, 2024
February 27, 2024
Aquí sigo firme con ustedes papi y los amo a pesar de perder tan estúpidamente 💚 pic.twitter.com/BTvbQK7dEf— Jhosuan (29-27) (@jhusuanamaya) February 27, 2024
February 27, 2024
February 27, 2024
February 27, 2024