Curiosidades de fútbol

Pobre Cali: casi le gana al líder Tolima y hay lluvia de memes

Los azucareros son objeto de burlas en redes sociales tras perder de local contra los pijaos.

memes Cali - Tolima

memes Cali - Tolima

Foto: Tomado de X

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26 de febrero 2024 , 10:54 p. m.

Deportivo Cali comenzó ganando y terminó perdiendo con Deportes Tolima en la fecha 9 de Liga BetPlay. Las reacciones no paran en redes sociales.

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