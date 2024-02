Medellín aclaró el tema Sandoval: ‘Quisiéramos que llegara al club’

El atacante Luis Sandoval pasa por un importante dilema en su carrera. Y es que tras ser vinculado con Independiente Medellín, Deportivo Cali no lo ha tenido en cuenta en los próximos juegos mientras se resuelve su tema contractual.



Algunos medios señalaban que Sandoval ya tenía un precontrato con el DIM para llegar a los antioqueños a mitad de año, pero el presidente Daniel Ossa negó el mismo. No obstante, reconoció el deseo de contar con el atacante.

“La postura nuestra es sencilla. En carpeta tenemos tres opciones y él está en esa carpeta, consultamos condiciones con su representante, como era el tema contractual y se junta con una no renovación y quedamos entredicho. Él tiene un tema por solucionar y lo de nosotros es solo una pregunta de un jugador que es vistoso, importante, y que en algún momento quisiéramos que él llegara a la institución”, dijo en diálogo con Caracol Radio.



Y sobre el supuesto precontrato señaló: “Eso no se ha hecho por parte de Independiente Medellín. El club viene trabajando de una manera anticipada, estamos mirando qué podemos para junio y para diciembre, porque la responsabilidad es el grupo que ya hay. La responsabilidad de los directivos es mirar qué podemos ir haciendo”.



Por otro lado, respaldó a Alfredo Arias pese a los malos resultados en el inicio de la Liga: “El profesor Alfredo se ha ganado, con argumentos, continuar en la institución. La ilusión de directivos era llegar a una final muy rápido y lo logró en el primer semestre. No arrancamos bien, válido, tenemos que superar un tema de puntaje, pero el profesor Alfredo Arias es muy cercano a la institución, podemos hablar y debatir. Hemos tenido técnicos más complicados, con comunicación casi nula. El profesor Alfredo Arias goza de un respaldo absoluto. Nosotros no estamos buscando (DT), nos gusta su metodología y le decimos que esto lo sacamos adelante juntos. En dos o tres fechas vamos a estar superando el tema y no vamos a volver a hablar de la continuidad del profe”.



Finalmente, también otro tema importante en la institución que son las amenazas a José Aja: “Abordamos el tema y empezamos a indagar qué estaba pasando, si era una amenaza, porque el compañero que emite el Twitter lo hace de manera irresponsable, concluimos que es un hostigamiento fuerte en redes sociales y él lo estaba sintiendo en la cancha. Lugo pasa a la esposa y para nosotros emitir un concepto de amenaza es algo más grave, eso tiene graduaciones, cuándo es hostigamiento cuando se consiguen el teléfono del jugador. Emitimos un comunicado, se lo mandamos a él y necesitábamos bajarle la tonalidad al Twitter que sale en ese momento, el profe concuerda que era mejor dejarlo”.