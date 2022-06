Junior sufre: cerca de perder a un jugador estelar el próximo semestre

Momento de reflexión será lo que vivirá el Junior de Barranquilla a partir de este receso en busca de mejorar el semblante en la Liga BetPlay 2022-II. Aunque fueron de menos a más, y el objetivo de la Copa Sudamericana se desvaneció con un papelón en casa ante Unión de Santa Fe, esto fue un aliciente para centrarse solo en el rentado local.

De muerto en su zona, a revivir completamente aspirando disputar la final. Para ello, debía vencer a Atlético Nacional en el mismísimo Atanasio Girardot. Con una gran presentación en Medellín, pecaron en defensa y los verdolagas voltearon un partido que inició con alegría atlanticense. En medio de las críticas a Juan Cruz Real, se rescata la reacción que tuvo el club en este final de la Liga BetPlay 2022-I.

Uno de los señalados también en ese encuentro ante Atlético Nacional fue el venezolano, Luis Daniel ‘Cariaco’ González. Se le esperaba que se echara el equipo al hombro, y de ahí suscitan las críticas al ex Deportes Tolima por parte de los aficionados que mantienen que se pierde en los partidos exigentes como este que definía muchas cosas.

Sin embargo, en otros encuentros como en la fase regular ha sido una de las piezas fundamentales del Junior de Barranquilla. Su salida no parece ser por su nivel, sino porque su contrato está ad-portas de vencerse. De acuerdo con información del Diario Marca, las negociaciones de la renovación de contrato no van para nada bien. El venezolano no está de acuerdo con lo que ofrece el club.

Antes del inicio del segundo semestre deportivo en Colombia que tiene fecha prestablecida de inicio del 10 de julio, Junior planificará lo que será la renovación de su plantilla en busca de los mejores argumentos para pelear el torneo local.