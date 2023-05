Los favoritos del profe Montoya en Liga: metió al Junior del 'Bolillo'

El profesor Luis Fernando Montoya dejó claro que los grandes del fútbol colombiano (Millonarios, América y Nacional), repuntan como grandes favoritos al título de Liga BetPlay I-2023. Sin embargo, también mencionó a Santa Fe y Junior, que todavía pelean por un puesto en los ocho.



Y a propósito del reciente escándalo de indisciplina en Junior, el profe Montoya también cuestionó a los jugadores que no ocupan bien su tiempo libre. Reflexionó, además, sobre la mentalidad del futbolista local, que piensa en dinero y jugar en el exterior, descuidando su presente en el FPC. Todo se dio en una charla con el programa Zona Libre de Humo.

"En los momentos definitivos es donde se conocen los equipos grande. Para el título yo veo al

Amércica, a Nacional, a Millonarios y si entra Santa Fe, o el mismo Junior. Tienen jugadores que han estado en esta clase de competencia. No descarto a los equipos grandes porque saben jugar finales", valoró el extécnico.



Montoya también elogió a una de las figuras del América de Cali: "Yo veo a Carlos Darwin Quintero y en cada partido es mucho más líder y juega mejor", y agregó que "me gusta América de Cali, es un equipo que corre riesgos y ha dado un buen espectáculo".



A propósito de los arqueros que suenan como posibilidad en los 'Diablos Rojos' para la Liga II-2023, el 'campeón de la vida' aseguró que "para llegar al América uno tiene que ser muy bueno y estar fuerte mentalmente. Un portero en un equipo grande, en cualquier momento se puede equivocar, y si no es capaz de superar ese momento, le va a costar".



Sobre Deportivo Cali, Montoya valoró el papel de Jorge Luis Pinto y aseguró que "pasó momentos difíciles pero ahora están saliendo y van muy bien. Pinto tiene carácter, disciplina, tiene orden".



A propósito de la lucha en el descenso, Luis Fernando también habló del presente de Once Caldas. Cree que podrán salir de la crisis si renuevan la plantilla de jugadores. "En Once Caldas el problema no es de directivos, no es de técnicos. He escuchado periodistas hablando de que algunos jugadores se molestan porque Pedro Sarmiento y Hernán Darío les exigen demasiado (...) Pienso que ellos, por lo poco que he logrado captar, están pensando en renovar".



El técnico campeón de Copa Libertadores 2004 reconoció que al jugador colombiano le falta mucho trabajo, especialmente en la parte mental. "Ellos no piensan sino en irse para el exterior. No piensan en mejorar las condiciones físicas y técnicas. No tienen mentalidad y eso hay que empezarlo a trabajar. El jugador de hoy piensa que el dinero es lo más importante, pero si no ganan y no juegan, nadie los va a comprar".



Y aprovechó el momento para contar una anécdota cuando dirigía: "Yo recuerdo que en Libertadores ellos renegaban mucho porque los concentraba, yo les decía si ustedes no ganan cómo los van a vender. Les decía, muchachos, no piensen tanto en el dinero, si ganan los van a comprar. Y así fue. En La Bombonera les dije, ahí está para que les den una satisfacción a sus padres, a su esposa y a sus hijos. Si un jugador no se motiva con eso, no se motiva con nada".



Finalmente, el profe Montoya cuestionó que los equipos colombianos no trabajen a doble jornada porque los jugadores tienen mucho tiempo libre y no lo aprovechan. "Antes se trabajaba a doble jornada, ahora solo se trabaja una sola y que yo pienso, qué hacen los futbolistas en su tiempo libre, ¿están estudiando? ¿aprenden inglés? Yo no creo. Hay jugadores que van a Europa y luego vuelven. Allá tienen entrenadores aparte porque entrenan a una sola jornada. La pregunta que me hago es cuántos jugadores en Colombia hacen eso".