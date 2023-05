'Bolillo', decepcionado por indisciplina en Junior: 'Somos una risa'

Junior de Barranquilla pasaba por un buen momento en Liga BetPlay y estando a pocos puntos de clasificar a cuadrangulares finales, pero a escasas fechas de partidos decisivos, la interna del equipo sufrió al conocerse el alto grado de alicoramiento con la que Luis 'Chino' Sandoval llegó a entrenamiento del equipo.

Luego de darse a conocer los hechos, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tomó la determinación de apartar a Sandoval y a otros jugadores, pero luego las directivas decidieron terminar contrato del 'Chino por ser el principal acusado.



Salida de ‘Chino’ Sandoval: “Ese tema lo hable con directivos y con los muchachos. Yo tomé una decisión y no sé cómo lo están manejando. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira, no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.



Bajas por indisciplinados: “Acá tenemos opciones de trabajar y el equipo va a sufrir porque quedamos con jugadores importantes afuera, pero confío en los otros muchachos. Todas las líneas se van a ver afectadas. El ambiente tal vez no es bueno, todos sufrimos por lo que ha pasado, pero primero está la institución ante todo y eso primó"



Edgar el 'Panzer' Carvajal dio su opinión: "este trabajo se debe hacer desde la base, porque desde el hogar vienen con esa formación. Para nosotros es difícil cambiarle la mentalidad del jugador, uno hace el intento de mejorar, pero tenemos que encontrar verdaderos profesionales”.



Objeto de burlas por hechos: "actualmente somos una risa. No podemos permitir ahora que Junior sea una burla, que saquen memes y eso"