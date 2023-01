Mena habló de salida de Teo y los alivios económicos del Cali

Durante los últimos días, el Deportivo Cali no solamente se ha movido en el mercado de pases, sino también el solventar la compleja situación económica que pasa el club. Por ello el presidente Luis Fernando Mena, habló para el canal Win Sports sobre la actualidad de la institución y si llegarán más refuerzos.

“Hemos conformado un equipo muy bueno, competitivo y creo que por ahora nos quedamos así. Hasta ahora lo que ha pedido el profe es justo, pero cómo decirle a alguien que tomó una oferta tan linda, como la que le hice, como le digo que no. Estuvimos hablando y dijo que estamos muy bien”.



Referenció cómo fue la salida de Teófilo Gutiérrez: “se llegó a un acuerdo de caballeros y realmente el Deportivo Cali lo entendió. No estábamos en condiciones de seguir, no podíamos. Lo entendió muy bien, nos dimos la mano y hasta ahí llegó la relación. Se le pagó lo que se le debía y no más. Quiero aclarar que no pidió una indemnización, ni el Cali la dio, fue de mutuo acuerdo”.



Comentó que al club le entró una buena ganancia por las ventas en los últimos días: “todo lo que se está haciendo va a dar frutos en su momento, hemos logrado reducir costos en el equipo profesional, gastos, logramos cerrar la venta del lote 2 de Pance. No es $5.000 millones como lo habían ofrecido antes la alcaldía, logramos $11.700 millones, que fue una suma grande a la primera oferta. Eso nos dio un alivio. Después de la venta de Nicolas Benedetti que tenemos un 25%, nos entran alrededor de 700.000 dólares”.



Además, complementó que logró un acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, para reducir y llegar a un acuerdo con las deudas: “la semana pasada estuve hablando con la D.I.A.N. porque no estamos quebrados, pero tenemos deudas que nos acosan mucho. Me tocó llamar para buscar el alivio de alguna forma y llegué allá, nos presentamos y le dimos nuestras propuestas, le pedimos un plazo de año y medio sin pagarles un centavo y pidiéndole después 5 años para empezar a cancelar la deuda mensualmente. Me dieron los 18 meses y nos dieron un descuento en los intereses de mora de un 60% y en las sanciones, con el compromiso de que a partir de hoy pagaremos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15