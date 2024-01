Millonarios sigue en lo alto: los más valiosos tras inicio de Liga

El fútbol colombiano ha iniciado y ya se jugó la primera fecha de Liga BetPlay 2024, en la que no hubo muchas sorpresas, aunque el gran resultado lo propinó Millonarios al Medellín al que golearon 5-0 en El Campín.

Tras el inicio de Liga, la mayoría de equipos llamados a pelear el título iniciaron ganando y aunque algunos no tuvieron presentes jugadores por lesión como el caso de Millonarios que ha tenido más de cinco ausentes, siendo el de Juan Pablo Vargas la baja más sensible, salió a la luz un nuevo ranking de los más valiosos del campeonato en el que el cuadro embajador es protagonista, pese a no contar con algunas figuras en la fecha 1.



El jugador que lidera este importante ranking que actualizó el portal Transfermarkt, es el volante Daniel Ruiz, quien está valorizado en 3,5 millones de euros y aunque no ha jugado con el equipo por su convocatoria a Preolímpico Sub-23, sigue firme.



Déiber Caicedo es el que le sigue a Ruiz y tiene un coste de 2,8 millones de euros, mientras que el top 3 lo cierra Andrés Llinás con 2,6 millones de euros.





De igual manera, en el listado aparecen Álvaro Montero (2,6) Yairo Moreno (2,2) y el mismo Juan Pablo Vargas que no ha podido jugar con un valor de 2,0 millones de euros.



Además, el campeón Junior también pone su granito de arena y cuenta con Déiber Caicedo Santiago Mele y Rafael Pérez en el listado, mientras que otro de los gigantes de Colombia como Atlético Nacional, hace presencia con Andrés Felipe Román, Óscar Perea y Bernardo Espinosa.



Por ahora, la Liga está naciendo y habrá que esperar cómo es el rendimiento de cada jugador, por lo que el valor podría cambiar dependiendo de ello.



Estos son los mejores valorizados de Liga



- Daniel Ruiz – Millonarios (3,5 millones de euros)

- Déiber Caicedo – Junior (2,8)

- Andrés Llinás – Millonarios (2,6)

- Álvaro Montero – Millonarios (2,6)

- Yairo Moreno – Medellín (2,2)

- Juan Pablo Vargas – Millonarios (2,0)

- Yeison Guzmán – Tolima (1,8)

- Santiago Mele – Junior (1,8)

- Cristian Barrios – América (1,6)

- Edwuin Cetré – Medellín (1,5)

- Rafael Pérez – Junior (1,5)

- Andrés Román – Nacional (1,5)

- Júnior Hernández – Tolima (1,4)

- Jeison Quiñones – Águilas Doradas (1,4)

- Óscar Perea – Nacional (1,3)

- Andrés Mosquera – América (1,3)

- Jaime Alvarado – Medellín (1,3)

- José Ortiz – Medellín (1,2)

- Bernardo Espinosa (1,2)

- José Enamorado (1,2)



*Datos actualizados el 23 de enero