Alberto Gamero: ‘la clasificación a la final se nos fue contra Tolima'

Millonarios cerró el 2021 con triunfo contra América. Tres puntos que no alcanzaron para dejar a los embajadores en la gran final. Alberto Gamero, entrenador de los azules, habló de lo que fue el partido, además, el balance de los cuadrangulares y de lo que fue el año.

Vivencia del partido al conocer el resultado en Ibagué: Felicitar a Hernán Torres y a Dudamel, con su Tolima y Cali. Millonarios salió a buscarlo, hoy a los muchachos me les quito el sombrero, a esta camada de jugadores, verracos. Tenemos la sensación de jugarle tú a tú a todos, mano a mano. Es algo grande lo que han sembrado los muchachos, cada partido que pasa los veo más maduros, decididos a estar en esta institución.



Veía que la gente aplaudía y la gente se me desesperaba más. Les manifesté que no jugaban con la euforia de la gente, pensamos poco por querer hacer las cosas rápido. En el segundo tiempo entramos más tranquilos, teníamos que cobrar antes de que ellos anotaran. América vino a jugar un buen partido, no regaló nada. Nos vamos tristes porque queríamos ir a la final, pero felices porque competimos.



Darle las gracias a la afición por el acompañamiento durante todo el partido. Dios quiera que le demos algo grande a la afición en el 2022.



Trabajo de cara al 2022: creo que nosotros hicimos un gran año, queríamos redondearlo con otra final. Hicimos algo que no sé cuántas veces haya pasado, somos los que más tantos hemos metido en el semestre. No estamos en la final por tres cuatro chances que no metimos. Se ha planteado una idea, un estilo y modelo de juego, los muchachos lo han asimilado. Lo hemos fortalecido.



Hoy tenemos un equipo casi que completo. No es un secreto que hay jugadores que interesan a otros equipos. Hay que analizar quienes se van, quienes se quedan. Si se van tres, que lleguen tres. Hay posiciones que iremos a buscar, pero hoy lo que tenemos, es bueno. Hay jugadores con más partidos. Estos que están acá han agarrado cancha, han jugado final, saben que es jugar en un equipo propositivo. Analizamos alternativas.



Falta de gol en momentos decisivos: lo más cercano son los dos partidos con Tolima, son dos juegos que teníamos para ganarlos. Nos equivocamos y nos cobraron. La ida a la final estuvo ahí. Al igual que hoy, erramos, portero figura. Pero en sí, hay equipos que en un juego llegan dos veces. Hoy llegamos muchas veces, hicimos dos goles. En el día a día tenemos que mejorar la toma de decisiones, en el momento y en definición. Lo trabajamos a diario para que tengan seguridad.



Arranque del 2022 y Copa Libertadores: recuperar, descansar y prepararnos para este torneo. Estábamos buscándolo, nos llegó. Seguir convencidos de este proyecto y que el año entrante seguiremos siendo protagonistas. La ilusión mía y de los muchachos es de conseguir el título el otro año. Hay que seguir con la misma idea, compromiso y darle un título a la afición y nuestra gente.