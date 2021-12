Millonarios luchó, pero no le alcanzó para llegar a la final de Liga

Millonarios llegó al Nemesio con la necesidad de ganar y esperar. Triunfo 2 a 1 contra América en la última fecha, quedando fuera de la final por un punto y diferencia de goles.



Los azules, conscientes de la presión, empezaron con la pelota en largo, para ganar metros y empezar a incomodar al América. La propuesta de la visita fue clara, incomodar el plan de los locales, imponiendo una línea de tres defensores, volviéndose de cinco, en fase de repliegue.



En los minutos iniciales, la visita sorteó sin problemas la presión alta, teniendo a Ureña y Sierra como los designados para apoyar la salida de los centrales, que en gran parte del juego, recayó en Torres y Andrade.

El susto para los de Gamero llegó al minuto 14, cuando Uribe le ganó la espalda a Marlon Torres, quedando de cara al arco, pero el central lo derribó. El golpe dejó al atacante unos minutos por fuera. El cobro lo tomó Perlaza, enviándolo por encima del pórtico de Novoa.



Al minuto 20, la presión azul surtió efecto, recuperando una pelota en la mitad de la cancha. Entre Uribe, Silva y Macalister se combinaron, dejando habilitado a Emerson Rivaldo, quien fue derribado por Andrade. El árbitro decretó el penalti para los azules.



El cobro se retrasó durante casi siete minutos, debido a la protesta de jugadores del América. Ante esto, el central fue a revisarla, ratificando la decisión. Finalmente, Fernando Uribe lanzó el penalti, pero Diego Novoa adivinó la trayectoria y lo atajó.



Sin embargo, el árbitro ordenó repetir el cobro, por adelantamiento del arquero visitante. Novia volvió a ser figura, parando el tiro de Ruiz.



El golpe recibido por Torres, dejó lesionado al goleado azul, por lo que Uribe abandonó la cancha al pasar media hora, dándole ingreso a Jader Valencia.



Los dos goles de Alianza Petrolera llegaron rápido a la atención de los aficionados de Millonarios, que empezaron a empujar desde las gradas del estadio.



Desde arriba y rematando, de varios las formas lo probó el cuadro de Gamero, pero Novoa sacó varias claves, remates de Valencia y Silva, convirtiéndose en figura en el primer tiempo.

La intención en el segundo tiempo no cambió, pues Gamero mantuvo a sus once jugadores en cancha y buscando el arco desde el vamos.



La respuesta del cuadro escarlata fue con dos variantes, sacando a Torres y Ureña por Quiñones y Angulo. Posesión en un arranque para los azules, que empezaron a explotar las dos bandas.



En el caso de la zona izquierda, Bertel y Ruiz le hicieron constantes doblajes a Geovan Montes, quien reemplazó a Arrieta. Gamero no se quedó atrás con las sustituciones y mandó al campo a Márquez y Gómez.



El ‘caballo’ tuvo una de las claras, al aprovechar un gran centro de Perlaza, Novoa apareció para sacar una de las más claras, ahogando el grito de gol.



Los escarlatas apelaron a las transiciones rápidas, sin darle mucho toque y jugando a mantener la pelota con Adrian Ramos. Una jugada en el área terminó en penalti para América, luego de la revisión del VAR.



El encargado de ejecutar el cobro fue el capitán, enviando la esférica a un ángulo imposible para Esteban Ruiz. Las ilusiones ora los azules terminaron por apagarse cuando el Tolima igualó el compromiso.



Los árbitros tuvieron trabajo y el VAR volvió a entrar en acción a cinco minutos del final. Decretando penalti para los embajadores, tras un agarrón en el área sobre Márquez. En esta ocasión, el cobro lo tomó David Silva, que envió el balón al fondo, al minuto 87.



El empuje de los minutos finales llevó a que los embajadores estrellaran un balón en el palo, obra de Ricardo Márquez. El mismo se encargó de anotar el segundo que dejó a Millonarios victorioso, pero sin opción alguna, pues Tolima y Alianza igualaron a dos tantos.



Los embajadores ahora esperarán un triunfo del Tolima en la final, para poder ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.