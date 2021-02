Le responden a Fabián Vargas: 'estaba 'libreteado', buscando rating'

Fabián Vargas, exjugador y hoy analista de fútbol, encendió una polémica al acusar a Fernando 'Pecoso' Castro de haberle quitado el amor por el fútbol. De hecho, dijo que no fue el único afectado por el veterano entrenador.

"Dices 'no quiero volver a jugar fútbol, no quiero entrenar, no le quiero ver la cara a este señor'. Te lleva a ese nivel de desespero que dices no voy más. A mí me pasó con el 'Pecoso'", dijo en el canal ESPN.



La respuesta se demoró y de hecho no fue Castro el que respondió, sino quien fuera su asistente Juan Carlos Conde.



"Nos causó sorpresa y profunda extrañeza que después de 17 años de haber trabajado con Fabián Vargas, expresara ese tipo de comentarios porque varias veces nos lo encontramos con el mismo Fernando (Castro) y nunca nos planteó ninguna situación de molestia", dijo Conde al diario El País de Cali.



"Por tratarse de una persona que estuvo 50 años en el fútbol, 15 como jugador y 35 como técnico, se le debe respetar. 50 años en el fútbol merecen respeto. El 'profe', por su carácter y disciplina, siempre buscó que el jugador mejorara su estatus de vida. Fernando lo que nunca quiso fue que el jugador estuviera en zona de confort, y seguro a muchos no les gusta", añadió.



Conde se declaró intrigado por el momento en que se dio la declaración: "lo debió haber dicho en su momento cuando estaba con nosotros".



Su conclusión fue rotunda: "La pasión a un periodista no se la quita un comentario de otra persona, la pasión por la labor que uno hace no la puede afectar nadie. Lo que dijo Vargas lo vimos como una situación 'libreteada' por parte de ESPN, buscando rating, y por falta de profundidad conceptual se presentan estas opiniones en fuera de lugar".