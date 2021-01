¡Lo hizo odiar el fútbol! Vargas cargó con todo contra 'Pecoso' Castro

Fabián Vargas es uno de los futbolistas más exitosos de la historia de Colombia. Eso le da autoridad para hablar de cada equipo en el que brilló, de cada situación y de cada entrenador que tuvo.

Y así como iba en la cancha, frontal y decidido, salió en las últimas horas en el Canal ESPN a hablar de uno de ellos, Fernando 'Pecoso' Castro.



Según él, es de esos jefes que hacen odiar el trabajo: "no solo a mí, tuve la oportunidad de hablar con algunos compañeros y son técnicos que te llevan a un nivel en donde te levantas en la mañana para ir a entrenar de algo que amas y es tu pasión, y te la acaban. Y luego dices 'No quiero volver a jugar fútbol, no quiero entrenar, no le quiero ver la cara a este señor'. Te lleva a ese nivel de desespero que dices no voy más. A mí me pasó con el 'Pecoso'".



Vargas era el capitán del América de Cali que Incluso, fue el capitán del equipo que perdió la semifinal de la Copa Libertadores 2003, contra Boca Juniors de Cali. Y a pesar de todo, estaba incómodo. "Llegué y le dije a un directivo 'Ustedes me venden, me regalan, me prestan o yo me devuelvo para mi casa a estudiar'. Yo esto no lo hago por plata, lo hago porque amo el fútbol, es mi pasión y me la están robando", contó.



Efectivamente salió para Argentina, a Boca Juniors justamente. La mala relación con Castro, por suerte, no lo sacó del balompié.