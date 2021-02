Junior entra en acción: así se vivirá la jornada sabatina en la Liga

Con la victoria 3-1 de Deportes Tolima sobre Patriotas el viernes, se abrió el telón en la octava jornada de la Liga Betplay. Este sábado se vivirán tres duelos más: Envigado vs Bucaramanga, Pereira vs Águilas y Chicó vs Junior. El elenco tiburón necesita volver a ganar para regresar a los primeros lugares, en los que estuvo antes de caer frente al líder Deportivo Cali. En Tunja tendrán una difícil prueba.

Envigado vs Bucaramanga (3:15 pm)



Los naranjas recibirán en el Polideportivo Sur al elenco leopardo, que aunque perdió recientemente a su técnico, viene de ganar en la jornada anterior. Envigado viene de empatarle a Rionegro Águilas en el suspiro del encuentro y a pesar que sumó, no le rinde en el campeonato. Todavía no conoce victoria y suma cuatro empates.



Bucaramanga, que en las próximas horas podría anunciar a su nuevo técnico quien reemplazará al saliente Guillermo Sanguinetti, llega con 8 puntos y dos victorias, la más reciente alcanzada en la anterior fecha frente al Pereira.



Pereira vs Águilas (5:30 pm)



A los matecañas de la mano de Jorge Artigas tampoco les rinde y son uno de los cuatro equipos que siguen sin ganar en siete jornada. Llegan penúltimos en la clasificación con 2 puntos, producto de un empate frente a Alianza Petrolera y otro frente al Tolima. Lleva tres fechas sin sumar (cayó con Millonarios, Patriotas y Bucaramanga) y lo que más preocupa es la cantidad de goles recibidos (15). Es el equipo al que más le han convertido en lo corrido del campeonato.



Rionegro Águilas, de Hubert Bodhert, llega a este compromiso con mejores números aunque sin un brillante arranque. Tienen 6 puntos (una victoria y tres empates, en seis juegos). En su más reciente encuentro tenía los 3 puntos en el bolsillo, pero los dejó escapar casi sobre el final y un gol de José Manuel Hernández (88') que resultó amargo.



Boyacá Chicó vs Junior (8:00 pm)



Los ajedrezados están penando en la tabla del descenso y son últimos en la clasificación con un solo punto, alcanzado frente a Patriotas en la segunda fecha. En este inicio de año ya perdieron con Bucaramanga, Cali, Nacional, América y Medellín, y este sábado buscarán sacudirse frente al siempre difícil Junior, que llega con la necesidad de sumar para no alejarse de la punta, en la que estaba hasta la jornada anterior.



El equipo de Luis Amaranto Perea necesita ganar el terreno perdido y más después de perder en su propia casa frente al líder del campeonato, lo que lo llevó hasta la sexta posición, después de estar respirándole de cerca al Cali. En la altura de Tunja, en una cancha complicada y objeto de críticas por varios entrenadores, buscarán su quinto triunfo.