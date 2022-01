'Desde un principio hubiera escogido estar en Nacional ': Jhon Duque

Día de presentaciones en Atlético Nacional. Jhon Duque tuvo contacto con los medios de comunicación donde agradeció la oportunidad de regresar a Colombia y competir en el conjunto verdolaga. Además, tocó el tema Millonarios, club que no lo buscó para volver a nuestro fútbol.



"Estoy agradecido por estar acá, me da la oportunidad de volver a mi país, aprendí mucho en México y soñaba con estar cerca a mi familia. Es un gran reto, lo tomo con mucho orgullo y como lo he hecho a lo largo de mi carrera no me ahorraré una gota de sudor", señaló Duque.

Además, "a Millonarios solo debo agradecimiento, en los últimos días recibí mensajes que no les gustó el que llegará a Nacional. Escogí estar acá porque es una institución grande que quiere ganar títulos y con Millonarios no tuve acercamientos. esta fue la mejor decisión que pude haber tomado y desde un principio hubiera escogido estar en Nacional y vestir estos colores".



En cuanto a lo que pueda aportar al equipo, Jhon señaló que "lo que va a caracterizar el grupo es el liderazgo que tengamos desde nuestras posiciones. Contamos con grandes jugadores, tenemos una plantilla muy competitiva. En Colombia jugué como volante de marca, en México aprendí a ser más mixto y es algo que agradezco. Buscaré darle polivalencia al equipo".



Finalmente, el jugador que cuenta con familia antioqueña, habló sobre ese sueño de jugar en la Selección Colombia y un recuerdo con Alexander Mejía, quien ahora es compañero de equipo. "Hace muchos años fui sparring de la Selección Colombia y recibí la camiseta de Alex Mejía. Es un sueño jugar en la Selección, pero hay que trabajarlo el día a día, brindar lo mejor en esta institución".



