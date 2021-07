¿Lucas Pusineri vuelve al FPC? El técnico argentino aclaró las dudas

En charla con El Alargue, de Caracol Radio, el entrenador argentino Lucas Pusineri aclaró los rumores sobre un posible regreso al fútbol colombiano para dirigir al Atlético Bucaramanga. Su nombre ha estado en el sonajero de candidatos para reemplazar a Luis Fernando Suárez, quien partió a la Selección de Costa Rica.

Sobre ese posible regreso a la Liga Betplay y alguna oferta real, dijo: "No, todavía no". El argentino de 44 años, quien hasta 2020 estuvo al frente de Independiente en Argentina, agregó que "es grato poder recibir mensajes de Colombia, que es un país que adoro, que estuve muy cómodo, que me siento muy feliz de haber hecho un buen trabajo y con resultados positivos".



Aunque por ahora no tiene ninguna opción de volver a Colombia, Pusineri anhela en regresar y tener campañas incluso mejores a las que tuvo con Cúcuta y Cali, a los que dirigió entre 2018 y 2019. "Estoy esperanzado de que en algún momento algún equipo pueda confiar en mí, para seguir en la lucha y en crecimiento. En el equipo que me contrate quiero llegar a instancias finales, que es lo que me gusta a mí. Ojalá en un futuro se den las cosas".



El técnico argentino aprovechó la oportunidad para referirse a la semifinal de Copa América, entre Colombia y Argentina, que será este martes. "Yo creo que tanto Argentina como Colombia tienen jugadores muy ricos técnica y físicamente; va a ver un fútbol muy lindo. Creo que Reinaldo los está haciendo jugar muy bien y Lionel Scaloni también me encanta, porque está teniendo una cohesión grupal. Veo dos selecciones muy competitivas, lo veo con figuras importantes y el resultado puede llegar a ser 50/50, porque son dos selecciones a plenitud física. Estoy esperanzado con un buen espectáculo".