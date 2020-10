Tolima continúa como líder: lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 13

Con la igualdad 1-1 entre Jaguares de Córdoba e Independiente Santa Fe, la jornada 13 de la Liga BetPlay finalizó, dejando al Deportes Tolima como el único líder de la competencia.



El cuadro pijao goleó 0-3 al Cúcuta Deportivo en su visita a Armenia, Nacional y Junior protagonizaron un partidazo que terminó empatado 2-2 en el Atanasio Girardot, Millonarios no levanta cabeza en la liga y volvió a sumar de a uno en condición de local, mientras que América ganó, gustó y goleó en el Pascual Guerreo.



Acá en FUTBOLRED repasamos la bueno, lo malo y lo feo que dejó una nueva jornada del fútbol profesional colombiano:

Lo bueno:



Deportes Tolima continúa con su buena racha en el campeonato y tras golear al Cúcuta Deportivo en condición de visitante, se ratificó como el gran líder de la competencia con 27 unidades.



Deportivo Pasto sigue en la segunda posición de la tabla general, siendo uno de los equipos 'revelación' del torneo. El cuadro volcánico empató 1-1 con el Deportivo Cali de Alfredo Arias que sigue sin conocer la derrota en la competencia. Cali, junto a Tolima, son los únicos equipos invictos de la Liga.



América de Cali ganó en casa, el conjunto de Juan Cruz Real, demostrando un buen juego, goleó 3-0 a Patriotas de Boyacá que sigue en el fondo de la tabla.



La Equidad volvió a ganar y en el Estadio de Techo derrotó con categoría al Once Caldas por 2-0 y se metió en el grupo de los ocho.



Atlético Bucaramanga dio el golpe, y en su visita a Barrancabermeja derrotó 1-2 a Alianza Petrolera.



Boyacá Chicó consiguió su tercera victoria en el campeonato tras derrotar por la mínima diferencia a Independiente Medellín.



Santa Fe sacó un punto valioso en su visita a Montería. El cuadro de Harold Rivera empató 1-1 con Jaguares y es tercero en la clasificación.

Lo malo:



Millonarios sigue sin poder ganar en la Liga. El conjunto embajador empató nuevamente de local, y tras el 0-0 con Águilas Doradas quedó al borde de la eliminación. El cuadro azul solo ha ganado un partido de la competencia, registra 8 empates y cuatro derrotas. No sale de la crisis.



Independiente Medellín volvió a perder y esta vez fue contra Boyacá Chicó en el Estadio la Independencia por 1-0.



Once Caldas cayó derrotado 0-2 en su visita a Bogotá y su cupo en el lote de los ocho quedó comprometido.



Lo feo:



La decisiones arbitrales siguen afectando a los equipos colombianos. A Millonarios no le pitaron un penalti en el último minuto del partido, luego de una falta en el área que recibió Juan Camilo Salazar; lo mismo pasó con Independiente Santa Fe tras una mano en el área de un jugador de Jaguares que no fue sancionada.



La situación del Cúcuta Deportivo: la mala gestión del presidente José Augusto Cadena tiene al cuadro motilón sin estadio, ni una plantilla adecuada para afrontar el torneo, los jugadores no están recibiendo sus pagos a tiempo y tienen pésimas condiciones laborales.