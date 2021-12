¿De visitante se festeja mejor? Cali quiere silenciar el Murillo Toro

La final de la Liga BetPlay llegó a sus 90 minutos finales, los cuales separan al entorno del fútbol colombiano de conocer quién será el siguiente campeón del país. Tolima y Cali no se sacaron ventaja desde los puntos y goles, pero, el cuadro de Hernán Torres llegará este miércoles con la ligera superioridad que les da terminar el campeonato en el Manuel Murillo Toro. En estas instancias, eso puede llegar a importar poco o mucho, dependiendo del trabajo que ambos equipos realicen en el último partido del año.

Dicen que festejar en casa ajena es una sensación diferente. Pese a no tener a su gente, la alegría que produce ganar un campeonato de visitante es igual o mejor que triunfar de local. Los azucareros quieren hacer historia y volver a festejar por fuera, pues su última estrella la conquistaron en el Atanasio Girardot.



Desde el 2002, se han disputado un total de 39 torneos cortos, repartiendo igual de campeonatos para los ganadores de cada semestre. De esos 39, 16 clubes ganaron la Liga en condición de visitante, además, cinco de ellos lo hicieron desde el punto penalti.



En esas 16 finales, los clubes que cerraron de visita la disputa del título, ganaron el primer juego en 13 ocasiones, empatando solo dos en la ida en casa (Nacional 2013-I y Tolima 2021-I) y perdiendo el partido como locales (Tolima 2018-I).



Este es el listado de los clubes que se coronaron campeones como visitante, desde que arrancaron los torneos cortos: América 2002-I vs Nacional, Dim 2002-II vs Medellín, Tolima 2003-II vs Cali, Medellín 2004-I VS Nacional, Junior 2004-II vs Nacional, Cúcuta 2006-II vs Tolima, Once Caldas 2009-I vs Junior, Junior 2011-II vs Once Caldas, Nacional 2013-I vs Santa Fe, Cali 2015-I vs Medellín, Millonarios 2017-II vs Santa Fe, Tolima 2018-I vs Nacional, Junior 2018-II vs Medellín, Junior 2019-I vs Pasto, América 2020 vs Santa Fe y Tolima 2021-I vs Millonarios.