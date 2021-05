Aplazadas semifinales en Liga: Cali vs Tolima, tampoco será el viernes

La tercera tampoco fue la vencida. El partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, se había reprogramado para este viernes, pero no podrá disputarse. Dimayor anunció en las últimas horas que el partido queda aplazado. No se entregaron nuevas fechas y por tanto la semifinal debe esperar.

"Nos permitimos informar que el partido correspondiente a los Cuartos de Final Vuelta entre Deportivo Cali vs Deportes Tolima, se encuentra aplazado. Dimayor, comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento. De igual forma, las fechas de las semifinales serán modificadas con la intención de mantener el Fair Play, para todos los clubes que avancen a esta instancia", anunciaron en un comunicado oficial.



El partido entre Cali y Tolima no ha podido disputarse a raíz de la difícil situación que atraviesa el país en medio del Paro Nacional. La organización esperaba disputar el compromiso este viernes en Palmaseca, pero las protestas continúan y por tanto no hay garantías para jugar. Buscaron hacerlo en otra cancha, pero nada resultó. Una de esas opciones fue Bucaramanga, que prefirió cerrar la puerta.