El duelo de la jornada: el líder Cali y su prueba de fuego con Junior

Deportivo Cali defenderá su liderato en la Liga BetPlay I-2021, este miércoles (8:10 p.m.) en uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha, cuando visita al Junior en el Estadio Metropolitano.

Los verdiblancos se mantienen en la parte alta del certamen con 16 puntos, mientras que los ‘tiburones’ son segundos con 13 y aspiran a lograr un triunfo para equilibrar la balanza.



Esta sería una prueba de fuego para medir el nivel del conjunto que dirige el uruguayo Alfredo Arias, quien en rueda de prensa sigue mostrándose incómodo ante ciertas preguntas sobre su plantel.



La capacidad atacante del cuadro que dirige Amaranto Perea también debe ser un buen termómetro para medir la solidez del cuarteto posterior verdiblanco, que volverá a tener al uruguayo Hernán Menosse como su hombre más experimentado, luego de superar una lesión muscular.



Tras la partida del argentino Agustín Palavecino, las expectativas de gol están puestas en hombres como Ángelo Rodríguez, Marco Pérez, Jhon Vásquez y Michell Ramos. Seis goles convertidos en 6 partidos es una cifra bajísima comparada con la cantidad de oportunidades que ha generado el plantel, pero su entrenador señala que lo importante es que se están produciendo.



Sin embargo, pese a su solicitud de un refuerzo, el presidente Marco Caicedo indicó que no están dadas las condiciones económicas para reemplazarlo.



Sobre Junior, Arias señaló que “nos enfrentamos a uno de los rivales más grandes, en los últimos años también como institución ha crecido muchísimo en Colombia, pero hoy día en cancha tiene mucho poderío en jugadores, en capacidad, calidad, variables, viene allí con nosotros, viene haciendo una muy buena campaña, creo que además es un equipo que propone, que va al frente por la calidad de jugadores que tiene, por el técnico, y va a ser una disputa por conceptos muy similares, atacar más que defender, tener más la pelota que correr atrás de ella, presionar alto seguramente, hay un montón de conceptos que manejamos los dos equipos, vamos a estar en un duelo continuo tanto individual como colectivo”.



Complementó que “es un partido dificilísimo, pero no sabemos otra manera que es ir a traer los tres puntos, así lo hemos planteado, así lo hemos hecho desde que llegamos hace más de más de un año y es que lo intentaremos, competir, jugar mejor que ellos y traernos los tres puntos”. Robles se ha adaptado muy bien a lo que le pedimos, es un gran jugador, con una mixtura que a mí me gusta, tiene buena pegada, buen toque en corto y sin la pelota nos ha aportado mucho, tiene muy buena dinámica y con Valencia han hecho una muy buena dupla”.



Sobre la forma de contrarrestar al elenco barranquillero, dijo que “no hay mejor defensa que un buen ataque, yo creo mucho en eso, me rio, pero creo mucho que no permitiendo que lleguen a esas instancias y si llegan, saber defender esos ataques, hemos trabajado, hemos entrenado, no ahora, porque no tuvimos tiempo, pero ya se trabajó antes, hay cosas que van quedando en la memoria y es solo recordarlas. Tengo un equipo valiente, no me canso de decirlo, unos jugadores que buscan siempre la victoria y tratan de minimizar las virtudes del rival, ojalá que los consigamos, nos enfrentamos a un gran equipo, es una linda prueba y ojalá que lo consigamos al séptimo partido del campeonato, de visita en un lugar que no es fácil, pero medirnos nosotros, fuimos a Tunja a ganar y hemos ido a todos lados a ganar”.



Otras novedades en la plantilla del equipo vallecaucano son la presencia de Andrés Colorado y el juvenil Yeison Tolosa.



Miércoles 17 de febrero

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)

Asistentes: Mario Tarache (Casanare) y Mauricio Escobar (Risaralda)



Probable formación:

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Michell Ramos (Andrés Arroyo), Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces