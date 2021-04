Revés para América: niegan préstamo de estadio para juegos nocturnos

América de Cali no podrá utilizar el Estadio Centenario, de Armenia, en caso de que la Conmebol le programe partidos nocturnos en la Copa Libertadores entre los meses de abril y mayo.



La administración municipal de Armenia tenía toda la disposición de prestarle el escenario, pero lamentablemente este fin de semana la ocupación de camas UCI ascendió al 70% en la capital quindiana y por ello se reculó en la decisión inicial que se tenía tomado hace 9 días.



James Padilla García, gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, Imdera, le confirmó a FUTBOLRED esa determinación, al mismo tiempo que informó que los directivos del cuadro escarlata nunca se presentaron en territorio Cafetero para consumar el acuerdo.



Padilla García señaló que "teniendo en cuenta varios factores, que nos nos habíamos sentado de manera oficial ni formal con los directivos del América y también observando la situación que se está viviendo en el Departamento del Quindío, este fin de semana hubo una gran cantidad de gente acá y amanecimos con un 70% en la ocupación de camas UCI, esto llevó a una decisión en Consejo Extraordinario de Seguridad y el señor Alcalde no le parece acertado el préstamo del escenario deportivo al club América de Cali. Estamos esperando las consecuencias de tanta gente que tuvimos. Nosotros teníamos una gran expectativa, sobre todo yo por lo genera, pero el Alcalde tomó dicha decisión".



" Nosotros estábamos esperando la, semana pasada la visita de ellos, pero infortunadamente pasaron los días y no se concretó nada, recibí una llamada del presidente Mauricio Romero, diciendo que estaba a la espera de sentarnos, pero al no concretarse la negociación y al verse hoy la situación de salud y orden público, el Alcalde tomó la decisión".



Ahora, América espera que la Conmebol le programe los partidos de Copa Libertadores a más tardar a las 3:30 de la tarde.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces