Juan Cruz Real ponderó la actuación de su plantel frente a Nacional

Juan Cruz Real sabe que lo mejor para estar tranquilo de cara a entrar entre los ocho de la Liga BetPlay I-2021 es sumar de a tres, pero valora la actuación de América de Cali frente a Nacional este domingo en el Atanasio Girardot.



En cuanto a si el trámite del compromiso se dio como se esperaba y lo que trabajó en la semana, el argentino sostuvo en rueda de prensa: “Primero, un reconocimiento a mis jugadores, porque enfrentamos a un gran equipo, lo vengo diciendo, Nacional y Junior por estructura económica son las dos nóminas más poderosas, pero nosotros a pesar de las bajas, de no tener a Vergara y Adrián Ramos, que son jugadores importantes, jugando con chicos, hoy volvió a estar (Émerson) Batalla, 20 años, y los más grandes, que se hacen cargo de la situación, creo que competimos muy bien, que los cambios que hicimos entraron bien y que fue merecido”.



Sobre el desarrollo del encuentro agregó que “me parece que no podíamos perder este partido, tuvimos ocasiones claras, fue un partido parejo, un partido en el que los dos equipos intentaron atacar, pero rescato la personalidad de mis jugadores para no salir a esconderse nunca, para intentar en todas las canchas ganar los partidos, y creo que si contamos lo que venimos haciendo, el equipo viene en tono ascendente y seguramente compitiendo de esta forma vamos a empezar a sumar de a tres pronto. Pero me quedo muy conforme con la entrega de los jugadores y creo que fue un partido parejo en el que como mínimo merecíamos empatar”.



Nacional generó bastantes llegadas al área de Joel Graterol, y Cruz Real afirmó que “cuando hay un equipo que quiere ir a cualquier cancha y proponer los riesgos son esos, peo nosotros cuántas ocasiones de gol creamos. También cuando estábamos en cuartos de final el año pasado vinimos acá a jugar mano a mano, seguramente había espacio y nosotros creamos situaciones y nos tocó dejar afuera a Nacional. Es cómo se quiera mirar, si miramos el vaso lleno o vacío, si queremos ver nada más que lo negativo, pues sí, pero también hay que mirar que nosotros situaciones de gol, no entiendo cómo puede haber un codazo claro dentro del área a Torres y hay amarilla, una agresión cuando la pelota no está en juego, hay cosas, el otro día con Mosquera pasó un penal que no sancionaron con Santa Fe, que era penal, creo que es hora de que utilicemos el VAR bien, lo digo con respeto, pero lo tengo que decir, porque ya van dos partidos que no nos cobran cosas que son claras”.



¿Con los cambios quiso arriesgar más? “El segundo tiempo corregimos porque Nacional ponía mucha gente por dentro, con el ingreso de Ureña y después Carrascal equiparamos, corregimos esa situación estratégica, pero el primer tiempo jugamos con un mediocentro defensivo y dos ‘10’ dentro de la cancha: Cabrera y Sánchez, jugamos con Batalla y Moreno, delanteros, y un centrodelantero, no sé cuántos equipos vienen al Atanasio a jugar con dos ‘10’ en el medio de la cancha, los cambios entraron bien y creo que éramos merecedores como mínimo del empate”.



Se saca un punto, que en este momento no parece rendir, ¿le falta efectividad?: “Vamos a ver si nos rinde o no, se jugó un buen partido, honestamente creo que no arrancamos de la mejor manera en las primeras tres primeras, pero creo que el equipo hizo u buen partido en Boyacá, sacó un buen resultado, el otro día contra Santa Fe creo que por las ocasiones que tuvimos merecimos ganar, los jugadores se mataron el otro día, y hoy compitieron muy bien, ya vamos a empezar a sumar de tres y tenemos dos partidos menos que muchos equipos, tranquilos, vamos bien”.



Sobre si tiene la convicción de que poco tiempo se va a recuperar, dijo que “me da confianza ver que en lo últimos tres partidos el equipo compitió, de la forma en que jugó las finales, de la forma en que jugó otros partidos importantes como los de Libertadores, este equipo siempre saca la cara en los partidos importantes, , no me sorprende, al contrario, soy siempre un agradecido de los jugadores por la entrega que tienen. Creo que fue un punto importante porque se empata al final, un partido parejo, y lo que me da tranquilidad, más allá que sabemos que tenemos que sumar de a tres, porque tenemos dos partidos menos y cuando podamos afinar la eficacia de las situaciones que creamos, seguramente vamos a empezar a sumar de a tres”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces