‘El partido no lo sufrimos, fue prácticamente nuestro‘: Guimarães

Atlético Nacional empató 2-2 con América en el duelo más atractivo de la octava fecha en la Liga I-2021. A los verdolagas se les escapó sobre el final un triunfo que los hubiese puesto como escoltas del Deportivo Cali, a tres puntos. Alexandre Guimarães habló en conferencia de prensa, donde destacó el trabajo de su equipo y criticó la labor del VAR, principalmente en la jugada de gol anulada sobre Jarlan Barrera.



“Yo creo que el partido no lo sufrimos, fue prácticamente nuestro. Nos adaptamos bien a lo que queríamos hacer, se adaptó a la ausencia de (Jefferson) Duque y en su totalidad, fue uno de los mejores que hemos hecho hasta ahora. El rival convirtió en un despiste nuestro, lo que estamos haciendo defensivamente, va mejorando con el pasar de los partidos”, precisó Guimarães.

Además, “pudimos sufrir en acciones a balón parado nuestro, donde no aseguramos los rebotes y el rival mostró peligro en los contraataques. También en la finalización de las jugadas, cuando no se logran, el rival recuperaba la pelota y nos ponían en peligro. Aún así, me siento muy conforme como hemos evolucionado en ese aspecto”.



Sobre el cambio de esquema para este partido, donde no pudo tener a Jefferson Duque por lesión y puso a Jonatan Álvez como único delantero, Alexandre comentó que “era algo que tuve que hacer en este juego, para no forzar a Jefferson (Duque) porque lo queremos entero para los partidos de Copa Libertadores. El grupo como tal hizo un buen partido, el juego interior de (Andrés) Andrade con Jarlan (Barrera) fue muy destacado”.



En cuanto a la jugada discutida donde le anularon el gol a Jarlan Barrera por parte del VAR, con una supuesta mano, el brasileño declaró que “a todos nos extrañó mucho, porque si está la duda, para eso está el VAR. Viendo la repetición, nuestro criterio es que no había mano. Pero son las decisiones que el VAR te da o te quita y lo que más me interesa es ver el progreso del equipo”.



Sobre los cambios realizados en los últimos 15 minutos, el técnico explicó que “queríamos dar velocidad por el sector izquierdo, tanto que el técnico hizo una variante. Con (Bryan) Rovira buscamos evitar que tuviera una segunda tarjeta amarilla, intentar otro tipo de juego evitando esos roces. El cambio de Vladimir (Hernández) fue para cerrar el juego, pero pasó lo que pasó y ahora debemos pensar en el partido contra Bucaramanga”.



El técnico verdolaga describió los goles de América como “la capacidad del rival para penetrarnos en el primer gol, fue una jugada perfecta y el segundo gol fue un descuido nuestro que se puede corregir”.



Finalmente, indicó sobre el empate que “no sé si es justo o no, pero la jugada de invalidación del gol de Jarlan (Barrera) si hubiera valido, era más justo. Al final es fútbol, salimos con un empate que reafirma nuestro juego y deja al rival en una situación incómoda”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8