Nacional, sobre el final, se le escapó el clásico vs América: análisis

Atlético Nacional dejó escapar los primeros dos puntos este año en el Atanasio, los verdolagas hasta el minuto 92 de juego se estaban llevando un triunfo merecido contra América, pero en pelota quieta se les fue al traste el trabajo que venían realizando a lo largo del juego. A continuación, cinco aspectos de este resultado.

Sistema defensivo: La pelota quieta ha sido un punto en contra para Nacional en los últimos años. Pese a que el equipo lleva cinco goles recibidos en siete partidos donde la línea de tres ha sido la que comienza y se mantiene a lo largo de los juegos, en el gol de Yesus Cabrera, las libertades en marca y la poca concentración, hicieron que el equipo no lograra otro triunfo como local.



Poca efectividad: Nacional creó ocho remates al arco, de los cuales dos fueron goles válidos. Entre Vladimir Hernández y Jonatan Álvez erraron cada uno dos opciones claras de gol. Si se tiene dominio de la pelota, pero falta finalización, el resultado no puede ser el mejor.



Expulsión de Neyder Moreno al final: 30 segundos fueron los que duró Neyder Moreno en el campo de juego, el jugador antioqueño con su falta, generó que América tuviera alguna oportunidad más sobre el arco de Aldair Quintana, lo que precipitó la jugada del gol. Si bien, no tiene la culpa directa en el empate americano, su irresponsabilidad derivó en que su equipo tuviera un hombre menos en ataque.



Ir al choque demasiadas veces: América cuando no logró sostener la pelota, trató de ir al choque con Nacional, en ese juego, los verdolagas sufren mucho. Les pasó contra Tolima y ahora contra los vallecaucanos, que, con las constantes fricciones, perdieron el control del juego.



Muchas variantes al final: Alexandre Guimarães aguardó hasta el minuto 79 de juego en comenzar con los cambios, cuando el equipo estaba en ventaja, pensando en administrar el partido. Sin embargo, esas variantes pudieron darse antes, para que los jugadores que ingresaron, tuvieran una mayor adhesión al circuito de juego.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8