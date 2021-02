En modo recuperación: América se enfrenta a un complicado Santa Fe

América de Cali y Santa Fe reeditarán este jueves (8:05 p.m.) la final del segundo semestre del año pasado, con dos realidades distintas a la altura de la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2021. El cuadro anfitrión no contará en el banquillo con su técnico, Juan Cruz Real, y tampoco lo hará uno de sus jugadores más desequilibrantes, Duván Vergara, quien estará mínimo dos semanas fuera de las canchas por una lesión muscular.

Todavía está en la mente de muchos el partido de ida de dicha final, liquidado con un contundente 3-0 y que alcanzó para la estrella 15 pese al 2-0 que consiguió en Bogotá el elenco dirigido por Harold Rivera. Lo preocupante para la parcialidad escarlata es que el equipo no ha tenido un buen comienzo y aparte llega mermado frente a uno de los mejores clubes de los últimos años en el país, que actualmente es quinto con 12 puntos.



Sin embargo, entre quienes tienen la misión de enfrentar a Santa Fe existe la plena disposición de hacer una actuación que les permita ganar para llegar a 8 unidades y dar un salto en la tabla, aunque ni siquiera un triunfo lo meterá parcialmente entre los ocho.



En la mitad de la cancha será importante la función que cumplan Luis Alejandro Paz y Yesus Cabrera para desconectar las intenciones de un mediocampo cardenal que genera muchas opciones, llevado de la mano de un ex ‘diablo’ como John Arias, que conoce bien a sus anteriores compañeros. También se sabe de las condiciones de Kelvin Osorio y Sherman Cárdenas.



De allí para adelante tendrán que estar bien concentrados hombres a quienes habitualmente se les da responsabilidad ofensiva como Rafael Carrascal, Luis Sánchez y Santiago Moreno, sumados al experimentado Adrián Ramos.



Ante la ausencia de Duván Vergara las esperanzas de desequilibrio se cifran en quien es considerado hoy la joya preciada de la cantera, Santiago Moreno, que a su velocidad y regate le agrega gol. Moreno juega con la categoría de un veterano y se ha ganado a pulso un lugar en la titular del campeón colombiano.



No hay duda que todos estos ingredientes hacen del compromiso de rojos caleños y bogotanos una cita prometedora, en la que el local tratará de que sus bajas no se sientan.



“Ha sido una motivación muy grande por todo lo que he venido pasando, darle gracias Dios por estos momentos maravillosos que están ocurriendo en mi vida, seguir con ese camino, seguir aprendiendo de mis compañeros día a día, saber aprovechar y aprender de Adrián Ramos, Yesus, que me habla mucho, para continuar en un buen rendimiento”, dijo Santiago Moreno.



Sobre Santa Fe, señaló que “va a ser un partido complicado, independientemente de que sea al comienzo del torneo son como finales, estamos viviendo esto como una final y la vamos a enfrentar de la mejor manera”.



Datos en el previo:



América de Cali y Santa Fe intercalaron triunfos en sus últimos seis duelos de Liga; el más reciente lo ganó 2-0 Santa Fe (la segunda final del campeonato de 2020, luego de perder 0-3 en la ida).



América de Cali viene de ganar su primer partido en el certamen 2021 (1 victoria, 2 empates, 1 derrota); no ganaba desde la primera final del segundo semestre de 2020 (3-0 a Santa Fe).



El cuadro ‘cardenal’ ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos cuatro partidos de Liga; desde que se juegan torneos cortos (2002), una sola vez tuvo una racha mayor de triunfos con valla invicta (7, en 2019).



En el primer semestre, América de Cali ha tenido solo 56 toques de balón en el área rival; menos de la mitad que Santa Fe (116), que ha jugado un partido más.



Santa Fe tiene la mayor precisión de pases (83,3%) en la Liga; también es el equipo de mayor precisión en campo rival (76,6%).







Jueves 18 de febrero



Hora: 8:05 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba)



Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y Elkin Echavarría (Antioquia)



Probable formación:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo (Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Luis Sánchez, Santiago Moreno; Adrián Ramos.



D.T. (e): Leonardo Felicia





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces