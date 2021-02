Las bajas no serán excusa: Millonarios quiere volver a ganar en casa

En la casa azul, las noticias no son tan buenas como se quisiera, de cara al duelo frente al siempre complicado Deportivo Pasto. Millonarios perdió esta semana a Felipe Román, quien firmará en las próximas horas con Boca Juniors, además de Elvis Perlaza y Juan Camilo Salazar por lesión. Frente a los volcánicos buscarán pasar el trago amargo de la fecha anterior frente a La Equidad.

Después de perder el invicto de 21 fechas, Millonarios trabajó enfocado en el juego de la séptima jornada, de nuevo en 'El Campín', donde consiguieron su último triunfo (3-2 frente al Pereira) con goles de Fredy Guarín, Fernando Uribe y 'Chicho' Arango.



Esta vez el rival será Deportivo Pasto, que aunque no ha tenido el inicio que quisiera, tampoco tiene malas cifras de arranque. Los de Diego Corredor son suman 6 puntos (una victoria y tres empates, en cinco juegos).



Sin embargo el presente de los embajadores es mucho mejor, pese a haber caído en su última salida en Techo, con un gol sobre el final del partido. Duro golpe para los hombres de Alberto Gamero aún estaba por llegar. En el transcurso de la semana se definió el traspaso del lateral derecho Andrés Felipe Román, a Boca Juniors, noticia que podría ser confirmada en las próximas horas. No hace parte de los convocados y un sector de la prensa bogotana indica que ya viajó a Buenos Aires.



Román es una baja sensible, pero no es la única en la formación titular para enfrentar a los nariñenses. La otra obligada y por lesión, es la de Elvis Perlaza, lateral derecho que venía jugando por izquierda, y que tras la salida de Román era el llamado a ocupar su lugar. Sin embargo tampoco estará. Su reemplazo será Felipe Banguero. La otra baja es Juan Camilo Salazar, quien venía siendo alternativa por Gamero.



El técnico azul habría probado en el transcurso de la semana a Stiven Vega como lateral por derecha, para cubrir la posición de Román. Sin embargo también aparece en la convocatoria Edgar Guerra, quien podría cubrir ese lugar, en caso de ser necesario.



El dato



La última vez que se midieron Millonarios y Pasto, en El Campín, fue en enero de 2020 por la primera jornada del campeonato, y terminó a favor de la visita con goles de Jeison Medina; Cristian Arango convirtió por el elenco azul.



Fecha 7 - Liga Betplay 2021-I

Millonarios vs Deportivo Pasto

Día: Jueves 18 de febrero

Hora: 6:00pm

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Norberto Ararat

Transmisión: Win +