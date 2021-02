'Bolillo' Gómez tras vencer a Chicó: 'Debemos mejorar mucho'

Deportivo Independiente Medellín consiguió su cuarto triunfo en la Liga I-2021 frente a Boyacá Chicó. Aunque no mostró un gran nivel de juego, le alcanzó para imponerse y mantenerse entre los ocho mejores del campeonato. Al final del partido, Hernán Darío Gómez no estuvo satisfecho por el desempeño, pero rescató el resultado.

“Debemos mejorar mucho, nos está costando mucho los segundos tiempos. Estamos teniendo mucha perdida de balón y si el equipo no va a ser capaz de jugar con elaboración, vamos a ver qué otro estilo podemos implementar, que nos llene más y no nos haga sufrir tanto en los partidos”, indicó ‘Bolillo’ Gómez.



En cuanto a lo que rescató de su equipo, Gómez comentó que “hubo cosas buenas, intentamos jugar y ganamos. Llevamos 13 puntos. Nos costó un poco por momentos, los rivales que pelean descenso se vuelven más agresivos y dinámicos, eso no nos da claridad y hasta el momento, no hemos podido solucionar ese problema”.



Además, “nos está costando jugar en el último cuarto, vamos a trabajar para mejorar y tener más llegadas claras en el arco contrario”. Frente al nivel de su rival, para Gómez, el DIM ‘estuvo relajado’ y concluyó que “nos falta mucho trabajo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8