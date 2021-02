Sin brillar y en medio de la lluvia, DIM derrotó a Chicó por Liga

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Boyacá Chicó, por la séptima fecha en la Liga I-2021. El poderoso sumó un nuevo triunfo como local de los pies de Agustín Vuletich, quien marcó el único gol del partido a través de un tiro penal.

Medellín le costó aplomarse en el terreno de juego, mientras que Boyacá Chicó avisó en los primeros 15 minutos con remates de Sebastián Támara y Brayan Moreno, que inquietó el arco de Andrés Mosquera Marmolejo. Los locales buscaban salir por todo el frente de ataque, pero caía en la trampa del fuera de lugar.



Al minuto 19, Frank Lozano tuvo el primero para Chicó, tras un pase de Sebastián Támara, el capitán de los boyacenses remató desde el sector derecho de manera cruzada y la pelota pasó cerca del pórtico rojo.



Medellín no lograba emplear su juego y los visitantes, aunque llegaban al arco contrario, no podían finalizar las opciones. Al minuto 30, Kevin Londoño tras un descuido de Alexis Rolín, remató de media distancia, pero la pelota pasó lejos de la portería poderosa.



Al minuto 33, tras una incursión de Agustín Vuletich al interior del área, el arquero Pablo Mina derribó al delantero argentino y el árbitro Carlos Betancur no dudó en sancionar el manchón blanco del penal. Tres minutos después, Vuletich transformó la falta en gol para el local, en un momento donde no había podido mostrar un buen juego. Ese fue el cuarto tanto por Liga para el argentino.



Tras el gol, Chicó reaccionó con un par de aproximaciones, con muchas ganas, pero poca profundidad. Sin tener muchos argumentos ofensivos, Medellín se fue al descanso con la ventaja en el marcador.



En la etapa complementaria, Vuletich por poco estiraba la ventaja al minuto 3 tras un centro desde el costado izquierdo. Sobre el minuto 10, Kevin Londoño a dos tiempos exigió a Andrés Mosquera Marmolejo, mediante dos remates de media distancia.



Sobre el minuto 17, Leonardo Castro quien no llevaba un minuto en el campo de juego, tuvo el segundo para Medellín, con un remate violento que logró desviar Pablo Mina.



La lluvia se hizo protagonista en el juego y con el pasar de los minutos, el estado de la cancha se hacía más pesado para imponer las ideas de juego en ambos equipos. Al minuto 36, Agustín Vuletich de tiro libre, estuvo cerca de anotar el segundo gol, pero Mina nuevamente apareció atento para bloquear el disparo.



Al final, Medellín consiguió su cuarta victoria en la Liga, frente a uno de los equipos más discretos del campeonato, quienes intentaron plantar cara como visitante, pero la mala puntería y el excesivo juego violento no logró consolidar un buen resultado.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Bogotá a Santa Fe, mientras que Boyacá Chicó visita en Barranquilla al Junior.



Síntesis



Independiente Medellín 1-0 Boyacá Chicó



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (7); Juan Guillermo Arboleda (6), Alexis Rolín (5), Andrés Cadavid (6), Germán Gutiérrez (6), David Loaiza (6), James Sánchez (6), Javier Reina (5), Robert Harrys (6), Matías Mier (6); Agustín Vuletich (8).



Cambios: Jean Pineda (6) por James Sánchez (13 ST), Leonardo Castro (6) por Matías Mier (16 ST), Juan Carlos Díaz (6) por Robert Harrys (29 ST).



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Boyacá Chicó: Pablo Mina (6); Jonathan Muñoz (5), Henry Plazas (5), Elkin Mosquera (5), Duván González (5); Sebastián Támara (5), Frank Lozano (6); Kevin Londoño (6), Romir Balanta (5), Brayan Moreno (5), Edwar Banguero (5).



Cambios: Boris Palacios (5) por Kevin Londoño (20 ST), Jacobo Pimentel (5) por Eduardo Banguero (20 ST), Wilson Mena (5) por Brayan Moreno (25 ST), Nelino Tapia (SC) por Sebastián Támara (33 ST).



D.T.: Mario García.



Goles: Agustín Vuletich (36 PT) para Independiente Medellín.



Amonestados: Robert Harrys (11 ST), Juan Guillermo Arboleda (27 ST), Leonardo Castro (41 ST), Juan Carlos Díaz (44 ST) en Independiente Medellín. Jonathan Muñoz (45+2 PT), Elkin Mosquera (7 ST), Duván González (41 ST) en Boyacá Chicó.



Expulsados: no hubo.



Figura: Agustín Vuletich (8).



Árbitro: Carlos Betancur (6).



Partido: regular.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: sin espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8