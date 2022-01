'No buscamos los espacios y fue un mal partido': Alberto Gamero 

Pálido empate se vio en el juego entre Millonarios y Bucaramanga, donde las pocas oportunidades de gol fueron notorias y se vio un equipo azul totalmente desconocido, teniendo en cuenta que a pesar de tener la pelota, no fue un equipo que creara muchas opciones de gol y se viera desordenado en la parte ofensiva.



Luego del empate sin goles en la ciudad de Bucaramanga, el estratega Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre lo que fue este partido y de lo que no le gustó del equipo.



“No me gusto el partido que hicimos, no fuimos claro en muchas cosas, Bucaramanga no dejaba espacios y nosotros tampoco los buscamos, esto es un partido donde uno dice si no puedes ganar, empate” confirmó el técnico de Millonarios.



Además elogió el trabajo que realizó el equipo leopardo, quien contrarrestó el ataque del conjunto azul.



“Enfrentamos a un equipo muy bueno, Bucaramanga jugó un gran partido contra nosotros, es muy aguerrido y buscó el partido”



Por último el estratega confirmó lo que tendrá que corregir para el próximo juego frente Atlético Nacional



“Tenemos que seguir trabajando los movimientos en el frente de ataque, hoy no buscamos los espacios y nos costó mucho, trabajaremos para mejorar esto” concluyó el estratega.



Por otro lado el central Andres Llinas confirmó que el punto es importante en condición de visitante y que seguirán trabajando para corregir los errores



“La idea era sumar los tres puntos, pero un punto en condición de visitante es importante, tendremos que corregir algunas cosas para sumar de a tres en el próximo partido.”



El próximo juego de Millonarios será el próximo sábado 29 de enero cuando enfrenten en condición de local a Atlético Nacional.