Los clásicos de verdad no se juegan: tiempo efectivo de juego en Liga

El martes culminó la jornada 12 del fútbol colombiano con partidos de gran nivel, como América vs Cali o Nacional vs Junior, y muchísima polémica, caso del Pereira vs Chicó.



Como ya es costumbre, la Dimayor publicó ciertos datos estadísticos de los partidos disputados entre jueves y martes, pero hubo un aspecto que llamó bastante la atención.

​

Entre las publicaciones resaltó la del tiempo efectivo de juego en cada uno de los enfrentamientos. Es decir, el total de minutos en los que se jugó sin interrupciones como faltas, pelotas quietas, cambios, etc.

​

Estos son los tres partidos que menos tiempo de juego tuvieron: Chicó 0-0 Pereira con 48:52 (duelo clave por el descenso), Nacional 1-0 Junior con 49:12 (clásico entre las mejores nóminas del pais) y Cali 0-2 América (clásico vallecaucano).

​

Justamente los llamados a brindar más espectáculo, por todo el contexto que tenían, terminaron haciendo lo contrario. Lo anterior puede ser debido a la importancia de lo que estaba en juego y los métodos para conseguir el resultado: juego brusco, pocos espacios, faltas continuas, pérdida de tiempo, errores arbitrales, intervención del VAR, polémicas....

​

​Por su parte, otros encuentros sin mayor repercusión lograron superar la hora de juego. Pasto 1-0 Alianza Petrolera, que es colero del torneo, jugaron 61:42 minutos: Patriotas, casilla 13, 0-2 Millonarios quedaron en 60:51.