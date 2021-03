‘No nos tomen por estúpidos’: critican supuesto complot contra Pereira

En el cierre de la jornada 12 del fútbol colombiano, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, equipos comprometidos directamente en la tabla del descenso, protagonizaron un polémica empate a cero.



Si bien fue “buen” resultado para el conjunto matecaña por como se desarrolló el partido (jugó con uno menos y mantuvo su distancia respecto al cuadro boyacense), en la última jugada del partido le anularon, con intervención del VAR incluida, una acción de gol completamente legítima.

¿QUE PASÓ EN EL GOL ANULADO AL PEREIRA? Andrés Rojas consideró que Peralta, quien se encontraba en posición ilegal, acaba teniendo impacto de alguna manera en el defensor del Chicó más cercano a Cano (gol). Es decir, el cree que el defensa suelta la marca por ir tras el. Uffff 😬 pic.twitter.com/PWtMq48YQ4 — El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) March 17, 2021

Lo anterior levantó un sinfín de críticas en redes sociales, pues para muchos es inconcebible que dichos errores todavía ocurran teniendo el videoarbitraje a la mano.



Esto dio pie para las teorías conspirativas de aquellos que piensan y aseguran que al Pereira “lo quieren descender”. Un ejemplo de ello es Adrián Magnoli, ex-entrenador del equipo y comentarista de DirecTV Colombia.

​

En su cuenta oficial de Twitter, el argentino criticó fuertemente lo ocurrido el estadio Hernán Ramírez Villegas. Apuntó contra el árbitro central Andrés Rojas y quien estaba a cargo del VAR Gustavo Murillo.

​

​“Que lindo sería que si quieren que el Pereira descienda no sea tan evidente. Yo sé que está en liquidación. Yo sé que vale menos comprarlo y manejarlo en la B. Yo sé que es pobre. Pero que no se note la trampa. Lo de anoche es inconcebible. Los del Var de ayer ¿ como se sienten?”, trinó.

​

​Y minutos después prosiguió: “Andrés Rojas va a seguir dirigiendo? La Comisión arbitral va seguir nombrando a Murillo para el VAR ? No jodan , no nos tomen por estúpidos”.