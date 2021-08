¿Qué tanto perdió Nacional? Cinco clubes más valiosos en Liga Betplay

Atlético Nacional no pudo inscribir a sus refuerzos, a causa de la sanción que recibió por el caso Fernando Uribe. Espero hasta última hora para buscar un arreglo con Cortuluá, y al final no lo consiguió. Por tanto, el club verdolaga no pudo incluir a hombres como Dorlan Pabón y Yeison Gumzán, que le daban un mayor valor a su nómina.



Transfermarkt, portal especializado en los valores en el mercado, dio a conocer las plantillas mejor cotizadas en la Liga Betplay 2021-II. Nacional, sin la posibilidad de contar con sus nuevas caras, perdió terreno en el ranking que lidera el campeón, Deportes Tolima.



Ahora, si no consiguen que la situación se revierta a su favor, los cinco jugadores que ficharon tendrán que ser reubicados en ligas del exterior.

1. Deportes Tolima: el campeón de la Liga Betplay I tiene una nómina valorizada en 22.7 millones de euros. Sus jugadores mejor cotizados son Jaminton Campaz (4.3 millones), quien además es el jugador más valioso del fútbol colombiano; Álvaro Montero y Sergio Mosquera, cada uno con 1.4 millones.



2. Atlético Junior: aunque perdió a Miguel Ángel Borja, Junior sigue teniendo una de las plantillas más cotizadas del FPC. Está valorada en 22.2 millones de euros. Sus jugadores con mejores valores en el mercado son Fredy Hinestroza, Cristian Martínez Borja, Walmer Pacheco y Didier Moreno, todos por 1.4 millones.



3. América de Cali: el equipo de Juan Carlos Osorio tiene una nómina cotizada en 17.1 millones de euros. Marlon Torres, Pablo Ortíz y Joel Graterol son los hombres más valiosos. Cabe recordar que los 'Diablos Rojos' perdieron a tres de los jugadores más costosos en la Liga I: Duván Vergara, Santiago Moreno y Yesus Cabrera.



4. Atlético Nacional: los verdolagas perdieron la posición con América, al no poder inscribir a sus refuerzos. Sin ellos, su nómina tiene un valor de 16.6 millones de euros, según Transfermarkt, después de rondar los 22.05 millones. Dorlan Pabón (1.5), Yeison Guzmán (1.5) y Felipe Aguilar (1.2) no pudieron sumarse a Jarlan Barrera (2.4), Andrés Andrade (1.5) y Emanuel Olivera (1.4), quienes tienen los valores más altos en la nómina.



5. Millonarios: el elenco embajador también perdió una joya valiosa: Cristian 'Chicho' Arango, quien partió a la MLS. Pese a ello, su nómina que tiene un valor en el mercado de 15.4 millones de euros, lo mantiene entre los cinco más cotizados del campeonato. Pero al embajador lo sigue muy de cerca su rival de patio, Santa Fe, cuya nómina está avaluada en 14.05 millones.