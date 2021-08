¿Equipo desconocido? Gamero habla tras la derrota frente a Santa Fe

Millonarios perdió el invicto en la Liga BetPlay tras caer en el clásico capitalino contra Santa Fe por 0-1, en un partido de flojo rendimiento por parte del conjunto embajador.

Alberto Gamero, DT del equipo albiazul, reconoció que el equipo no tuvo llegadas claras a pesar de tener la posesión y que fue un error puntual en salida el que terminó sentenciando el resultado en El Campín.



"Nos hicieron gol en los primeros minutos, nos faltó hacer una jugada individual, una pared, el equipo hizo todo por empatar le partido, tuvimos un equipo propositivo. Santa fe se defendió y lo consiguió. Hay que seguir luchando", dijo.



Y añadió: "Nos mató un error, nos hicieron el gol y ahí se defendieron, en ningún momento Santa Fe neutralizó a Millonarios. No tuvimos opciones claras, pero tuvimos llegadas, tuvimos argumentos, mentalidad de empatar el partido, pero no lo hicimos. Nos equivocamos dos veces y nos hicieron gol".



Por último, el estratega samario aseguró que no vio a un equipo 'desconocido' como dicen muchos, pues considera que sus dirigidos fueron los que propusieron y el rival se dedicó a defender.



"Yo no vi un equipo muy desconocido, el desgaste lo hicimos nosotros contra un equipo que se fue a un bloque bajo-medio y se defendió bien. No encontramos los espacios. El equipo hizo todo para empatar el partido. No nos vamos a desesperar, hoy cometimos errores en la parte defensiva y también a la hora de elaborar en donde no generamos lo que queríamos generar", concluyó.