Rivera, feliz por ganar el clásico y tiró pulla por Copa Libertadores

Alegría total en Independiente Santa Fe. Después de un inicio amargo de campeonato con tres derrotas consecutivas, el conjunto cardenal ganó el clásico frente a un Millonarios que llegaba como líder invicto de la Liga BetPlay 2021-II.



Con gol de Ronaldo Dinolis, una de las caras nuevas para el segundo semestre, el León no solo ganó su primer duelo sino que además amplió el muy buen historial reciente en clásicos capitalinos.

Al respecto, el entrenador Harold Rivera aseguró en rueda de prensa que fue una semana difícil por las críticas y la falta de resultados, pero con este resultado espera y confía en que las victoria vayan llegando poco a poco.

Importancia de ganar el clásico - Emocionalmente, algo muy importante. Una alegría muy inmensa. Se consigue una victoria después de 3 partidos sin ganar. Un golpe anímico importante, se vienen cosas buenas para este equipo y estábamos urgidos de esto, de arrancar un partido con el resultado a favor, antes nos tocaba empezar de abajo y rebuscar. El equipo estuvo ordenado, cerca, la idea tratamos de mantenerla por momentos y teníamos que buscar una victoria. Estuvimos ordenados los 90 minutos, Millonarios tuvo aproximaciones pero creo que los controlamos de buena manera. Tres puntos importantes contra el rival de patio. Esto nos genera mucha confianza en la interna, no ha sido una semana tranquila. Esto se levanta trabajando y esperemos se vuelva un hábito ganar.



Razones de la victoria - Tuvimos un orden, cerramos los espacios. Hoy inicié con dos puntas, sacrificando a Kelvin (Osorio), pero es un jugador que conoce esa posición, entonces era tratar de cerrar, ser un equipo corto, ordenado para tener confianza. En todos los partidos, por nuestra manera de jugar, dejábamos espacios, hoy debíamos jugar a partir de la seguridad por que Millonarios tiene bueno y veloces jugadores por banda. El trabajo de nuestros extremos fue importante acompañando a los laterales. Cerrar espacios y contraatacar, las veces que salimos en velocidad generamos situaciones de gol. La valentía que tuvimos me gustó, estuvimos concentrados, hablamos de eso para conseguir la victoria.



El comienzo de la remontada en Liga - Confiamos en que sea este el arranque que necesitábamos. Es tema ya pasado, pero si hubiéramos jugado la Copa Libertadores en condición de local, habría sido otra situación... pero eso ya es llorar sobre la leche derramada. Conseguimos esta victoria, la necesitábamos, era importante para la hinchada y nos hemos caracterizado por levantar de esta forma. Hoy y el partido contra Nacional tuvimos cierto orden. Se dio un partido corto, cerrando espacios y aprovechando la situación del gol.



Críticas previo al partido - No ha sido fácil, fue una semana difícil. Confiamos en el grupo, en que íbamos a mejorar y cambiando la estrategia con algunos jugadores, se logró. Fabio (Delgado) hizo un buen trabajo. A partir de la seguridad, se hizo un buen trabajo y siendo fieles a lo que venimos haciendo. Fue un partido inteligente donde Millonarios tuvo más la pelota, pero ganamos el compromiso.



Secreto para seguir mejorando - Lo que nos aportan los juradores grandes al equipo, más que todo a los jóvenes que no están tan acostumbrados a estas situaciones. El trabajo cambia todo, el insistir. Sabíamos que trabajábamos para esto. Esperemos que sean muchos más partidos así. Cuando no se gana, viene la crítica, el escepticismo, la desconfianza, pero también hemos estado acostumbrados a ganar. Es una institución grande. Ayer hablé con ellos y fui claro en varios aspectos. Siempre con la tranquilidad de que hemos hecho las cosas de la mejor manera, siempre hablando con el grupo y han sido muy receptivos.​