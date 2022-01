‘Vine a sacar este proyecto adelante’: Leonel Álvarez

Tras las revisiones médicas, pruebas PCR y valoraciones, Águilas Doradas comenzó el 2022, donde esperan ser un equipo competitivo que mantenga la lucha en la parte alta de la tabla. Bajo las ordenes de Leonel Álvarez, quien comenzó su segunda etapa al frente del conjunto antioqueño, confía en sacar buenos resultados.



“Estoy muy entusiasmado, muy optimista, esperando poder empezar con el pie derecho y conseguir logros importantes con esta institución”, indicó Álvarez.

Sobre lo que pueden esperar de él en el conjunto ‘dorado’, el ex volante de la Selección Colombia contó que “van a encontrar a un profesional, a un profesor que trabaja con intensidad con un plantel al cual les vamos a exigir y donde deseamos conseguir buenos resultados haciendo una gran familia, con nuestra identidad y nuestro estilo de juego”.



En cuanto a la propuesta de juego, Leonel resaltó que “yo manejo varios sistemas tácticos, fortalezco uno o dos primero, esto es con la repetición y esperamos transmitir todo lo que sabemos, que los jugadores sean buenos receptores, para que Águilas Doradas sea un equipo compacto, cortico y que de resultados”.



Finalmente, prometió un gran nivel de juego en un equipo necesitado de resultados. “Vine a sacar este proyecto adelante, es un proceso donde esperamos iniciarlo con el pie derecho, he conseguido todas las herramientas para poder trabajar muy bien, me las han dado los directivos y espero responderles. La actitud, el compromiso, el deseo de ganar me ilusiona y esperamos retribuir la confianza con buenos resultados”.



