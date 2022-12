Leonardo Castro decide: tres opciones para un fichaje bomba en 2023

Leonardo Castro es el futbolista más mencionado de los últimos meses en el fútbol colombiano. Y no es para menos: se consagró goleador de la Liga BetPlay II-2022 y salió campeón con el Deportivo Pereira, manteniendo un altísimo nivel y convirtiéndolo en el jugador más apetecido en el mercado de fichajes.



Castro no seguiría en Pereira -aunque no es confirmado y todo puede pasar-, a pesar de salir campeón, pues espera cerrar un contrato con un equipo de más peso histórico y mejor capacidad económica, pues a sus 30 años quiere asegurar su futuro y el de su familia.



Es así que Leo Castro espera tomar la mejor decisión para su futuro. Y por el momento maneja tres grandes ofertas: las conocidas de Millonarios y Junior, en el fútbol colombiano, y el deseo de un equipo argentino.



"A mi familia, esperamos tomar la mejor decisión también".



Leonardo Castro a @WinSportsTV acerca de su futuro. #Millonarios junto a Junior están en la puja por el jugador. #Gamero ya habló con él y le dio a conocer su intención de tenerlo. Amanecerá y veremos, novela larga. pic.twitter.com/md7i2QWWZ1 — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) December 8, 2022

Millonarios fue el primero en acercarse al entorno de Castro, y le hizo una propuesta atractiva para convertirlo en el futbolista mejor pagado del club bogotano.



Sin embargo, el embajador tiene claras políticas de inversión, topes salariales y un manejo estricto de su presupuesto. Es por eso que lo tratará de convencer por ser un equipo de la capital, con una de las hinchas más grandes del país y con la opción de jugar Copa Libertadores.



Junior de Barranquilla es el otro equipo que ya habría acercado una oferta al agente de Leo Castro. En la misma, la familia Char, dueña del tiburón, habría ofrecido una gran cantidad de dinero como prima por la firma del contrato y una vinculación por tres años, pues tienen un proyecto a largo plazo y quieren que el goleador sea su referente.



Y aunque la propuesta económica sería superior a la de Millonarios, Junior no juega Copa Libertadores en 2023, un punto que podría ser crucial en la decisión de Castro.



El que sí puede ofrecerle Libertadores, vitrina y una buena condición salarial, es el tercer equipo interesado. Se había dicho que en Argentina podría haber un club detrás de Leonardo Castro, pero solo se conoció en las últimas horas el nombre del equipo.



Se trataría de Racing Club, que acaba de vencer a su delantero Enzo Copetti a la MLS y tiene dinero para fichar a un artillero de la talla de Castro. Además, de jugar Libertadores, el fútbol argentino ofrece prestigio en la hoja de vida y visual para saltar a otro continente.