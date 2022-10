Millonarios no alcanzó a recuperar a Larry Vásquez: ¿cuándo vuelve?

Luego de once días, Millonarios vuelve a la competencia en la Liga BetPlay II-2022. Este domingo, a las 6:10 p.m. en El Campín, el equipo embajador enfrentará a Patriotas por la fecha 18, en partido que puede clasificarlo a los cuadrangulares semifinales del campeonato.



Con 20 jugadores convocados por Alberto Gamero, el albiazul espera retomar la confianza y volver a enlazar buenos resultados, para despejar dudas y volver a ser el líder del fútbol colombiano.



La principal ausencia es la de Larry Vásquez, quien no ha podido recuperarse de una lesión de pelvis, que fue anunciada el pasado 20 de septiembre y no le ha permitido jugar partidos importantes.



Además, por decisión técnica no será tenido en cuenta el lateral derecho Elvis Perlaza.



Una vez más… ¡TE VENIMOS A ALENTAR! 🏟⚽️💙🔝



Ellos son los 20 jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de mañana frente a Patriotas en El Campín. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/44TRKGuZgP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 15, 2022

¿Cuándo vuelve jugar Larry Vásquez en Millonarios?



Este viernes el volante fue valorado por los médicos de Millonarios, quienes esperaban recuperarlo para el partido de este domingo 16 de octubre. Sin embargo, Vásquez no pasó las pruebas y seguirá como baja albiazul.



El club ha sido muy hermético para entregar información oficial sobre los problemas que aquejan la salud de Larry. Además, según fuentes consultadas, la lesión de Vásquez en la pelvis es complicada y no tiene un dictamen claro sobre su incapacidad y tiempo estimado para recibir el alta médica.



Solo depende de la evolución del jugador, pues este tipo de molestias reaccionan de manera diferente en cada individuo.