Águilas consiguió su primera victoria de la mano del VAR: goleada

Águilas Doradas volvió a sonreír en el campeonato colombiano. El cuadro que comanda Leonel Álvarez abrió la jornada sabatina de Liga BetPlay 2022-II con su victoria 3-0 frente a La Equidad.

Fue un duelo en el que tuvo gran influencia el VAR. De no ser por la video herramienta, las dos primeras anotaciones del dueño de casa en el Estadio Alberto Grisales habrían sido anuladas.

​

La primera se dio previo a la media hora de partido (26'). Tras un tiro de esquina a ras de césped, Joel Contreras desenfundó un certero remate de media distancia, pero Washington Ortega salvó; en el rebote probó suerte Marco Pérez y nuevamente el golero asegurador respondió. La bola quedó flotando en el área chica y Pablo Sabbag intentando evitar el disparo de Johan Sebastián Rodríguez terminó marcando en propia puerta.



En principio, el juez de línea invalidó la acción por fuera de lugar. No era claro si la posición ilícita era de Pérez o Rodríguez. Tras varios minutos de revisión, los encargados se fijaron en Rodríguez y le pidieron al juez central determinar si influyó o no en el rechace de Sabbag. Al final la decisión fue convalidar el tanto.



Todo se repitió al minuto 44. El arquero Juan David Valencia sacó fuertemente desde su portería y le salió un brillante pase profundo a Robinson Flores, quien condujo con total libertado por sector derecho. La zaga aseguradora quedó completamente colgada. Al ingresar al área, el extremo asistió a Jhon Fredy Salazar que tan solo tuvo que empujar el balón.



Nuevamente el línea levantó su bandera por fuera de lugar, peor desde el VAR trazaron líneas y dictaminaron que las posiciones tanto de Flores como de Salazar eran válidas.



Para completar la fatídica tarde aseguradora, en el inicio de la segunda parte Joan Castro realizó una dura entrada contra Salazar, vio su segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Equidad se quedaba con un jugador menos y estaba dos goles abajo del marcador.



En el minuto 85, los dueños de casa sentenciaron la goleada antioqueña. Marco Pérez sacó un bombazo dentro del área que Ortega como pudo evitó, pero Mauricio Duarte no perdonó el rebote con un muy buena volea. Gran anotación por el gesto técnico del volante.



Águilas selló su primera victoria del campeonato, resultado que lo deja en la parte alta de la tabla. Por su parte, los de Alexis García siguen sin sumar de a tres en este segundo semestre y la situación preocupa.