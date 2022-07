Gamero aprendió la lección en finales: ‘da igual ser primero u octavo’

Luego de cinco frustrantes salidas en condición de local, Millonarios retomó el rumbo en El Campín. El cuadro embajador venció, sin sobrarle nada, a Envigado gracias a la solitaria anotación de David Mackalister Silva.



En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero se refirió a las virtudes de su equipo y se sinceró respecto a la nueva planificación de temporada pensando en cuadrangulares.

Trabajo defensivo - Nos dimos cuenta que en muchos partidos no llegábamos a hacer doblajes y coberturas. A veces en los costados tuvimos inconvenientes con eso, pero lo hemos mejorado. Hoy nos hemos vuelto fuertes en los costados gracias a ese trabajo, a la hora de quitar un balón hay dos jugadores. A medida que vayamos corrigiendo y viendo detalles del equipo, iremos mejorando.



Balance del juego en ataque - Terminamos un partido apretado porque no convertimos, pero no sufriendo. Me parece que Envigado es el equipo que más ha salido a proponer, a jugar. Nosotros nos comportamos muy bien defensivamente, por eso ellos no tuvieron opciones claras. Incluso hasta Ruíz y Mackalister estaba en el bloque medio-bajo. Estamos buscando alternativas para que cuando vengan equipos con bloque bajo, podamos buscar posibilidades a diferentes alturas, carriles, líneas. Estamos dando la idea de que un mediocentro de sube y crea: contra Nacional fue Pereira, hoy estuvo Larry. Que ayuden a sumar el volumen de ataque y no sea solo trabajo de los delanteros.



Variantes con la inclusión de Daniel Cataño - Los jugadores los puedes tener siempre y cuando tengan una función cuando no se tiene el balón. Piensas que cuando están vamos a tener muy buena circulación, posesión, media distancia, pero hay que pensar cuando no tenemos el balón y eso se lo inculcamos a ellos. Cataño casi que terminó jugando por izquierda, Ruíz estuvo por el derecho. Yo les digo a ellos que no soy muy amigo de los perfiles cambiados, pero cuando vienen esos equipos en bloque bajo, si mis jugadores están en su perfil se estrellan con la línea final; es bueno que ellos cambien perfil para que enganchen hacia dentro para buscar un pase, una pared o patear. Me gusta la estructura del 4-2-3-1 con los tres '10', va a haber partidos. Hoy tenemos un jugador muy importante como Gómez y me parece que de ahí deberíamos partir cómo atacar. Silva nos puede jugar de mediocentro para liberar a Cataño de '10', todo eso lo hemos practicado, simplemente no se ha dado la situación, ese plan B lo tenemos... Hoy yo veía y decía a quién cambio, porque el equipo estaba llegando y jugando bien. Lo de Silva fue cansancio, pero los que están estaban bien y uno nunca sabe cómo va a entrar el alternativo.



Buen trabajo de Andrés Gómez - Aquí hay una caída de jugadores jóvenes, pero con partidos y bien arropados por jugadores de mucha mas experiencia. Es felicidad para uno ver que estén felicitando, alabando a Gómez. Para mí, esa es la función de ellos. A mí el trabajo de Gómez me pareció muy bueno y es el que queremos. Ahora es tratar de llevarlo al contexto de la humildad porque no hemos ganado nada, no hemos terminado nada, no se ha clasificado. Como cabeza de grupo me siento feliz de que los compañeros se alegren con esos muchachos jóvenes que vienen alternando.



Desempeño de Daniel Ruíz - Me parece que Ruíz hizo un excelente partido aunque no hizo gol. Envigado tenía dos laterales muy buenos, prospectos para el fútbol colombiano, y me paree que los extremos míos hicieron un buen partido. No los superaron, pero sí jugaron bien. Al igual que nuestros laterales. Me parece que cuando Ruíz va por el lado derecho, interioriza y le queda el arco de frente; cuando va por el izquierdo, intenta con pared y habilidad. Son alternativas que podemos tener. Él y el mismo Gómez han demostrado que por su perfil van muy bien porque ganan raya. Están trabajando para que al necesitarlos en perfil cambiado, sepan hacerlo.



Cambios y rotación de la nómina - Llevamos cuatro partidos, aún no pienso en rotación. Yo le digo a los muchachos, ojalá podamos clasificar lo antes posible. Hoy no podemos pensar en rotar porque van cuatro partidos, de pronto puede haber cambios pero no rotar por cansancio. Quiero que tengamos esa idea de siempre querer jugar, si me decido por otro que sea porque yo lo decidí y no por cansancio. Lo que quiero es poder clasificar lo más rápido posible porque el semestre pasado lo hicimos cuatro fechas antes, pero nos metimos en la cabeza que queríamos quedar primeros y nos damos cuenta que el primer es el mismo que el octavo. Vamos a mirar esa posibilidad. Indudablemente quiero darle oportunidad a jugadores que vienen mostrándome cosas buenas, que vienen entrenando bien y la van a tener. A veces decimos que no hay recambio, hoy lo tenemos. Estuvo Jader y Celis por fuera, ya llegó Vanegas. Hay una camada de jugadores por fuera que los necesitamos, ahora por ejemplo jugamos el miércoles en Copa y después en Santa Marta. Lo haremos sin desesperarnos.