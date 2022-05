Kevin Mier disfruta en Nacional, pero mantiene los pies en la tierra

Con un gran rendimiento en el pórtico verdolaga, Kevin Mier trabaja fuerte para seguir subiendo su nivel y así ser una prenda de garantía para mantener el cero. El golero barranqueño no pierde el foco y confía en que Atlético Nacional alcance el título de este semestre.



"El buen momento que estoy pasando se debe al trabajo y el apoyo del grupo. Hay que tener buen pie, pero saber atajar, como virtudes del arco. Brindarles confianza a los demás compañeros. Vengo creciendo en lo físico y mental, salgo con mucha confianza, que sepan mis compañeros que estaré ahí para ayudarles", indicó.

Además, "estoy contento por lo que estoy viviendo, pero con los pies en la tierra. He pasado momentos difíciles que me he podido reponer. Ahora se vienen las finales y debemos seguir por esa senda".



Sobre lo que es estar en uno de los equipos más importantes del país, Kevin señaló que "en todo momento exigen en Nacional un arquero de categoría. Con el pasar de los partidos, he tenido confianza y me la he ganado de los hinchas. Todo es importante para que el equipo siga ganando. Hay que saber reponerse, salir adelante, con las mismas ganas. Cada día sale el sol y una nueva oportunidad de mejorar. Cada ejercicio lo disfrutamos, con la seriedad. Viviendo situaciones reales de juego".



En cuanto al próximo rival y ese duelo particular que se puede dar con Leonardo Castro, Mier comentó que "Pereira es un equipo difícil, intentan jugar, cuentan con un delantero como Leonardo Castro que anda en buen nivel. Nosotros con mucha seriedad afrontar el partido y buscar tres puntos más".



Volviendo a ese crecimiento personal, el meta con paso en Selección Colombia juvenil contó que "día a día me aconsejan muchas personas. Resaltan el momento que estoy viviendo, agradecido con los entrenadores de arqueros como Milton Patiño, René Higuita, los formadores en las categorías formativas. En lo personal, mi familia me motiva y me dicen que tenga los pies en la tierra, siga trabajando para mejorar".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8