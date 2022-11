Santa Fe visita a un Junior herido para seguir peleando por la final

Independiente Santa Fe tuvo una semana de reflexión donde logró tiempo suficiente para mejorar su rendimiento y así seguir luchando por llegar a la gran final, pues cedió puntos en El Campín contra Junior y ahora deberá ganar en Barranquilla por la fecha 4 de los cuadrangulares del grupo A para seguir con la opción de competir con Millonarios por el primer lugar.



Santa Fe está necesitado urgentemente tres puntos para seguir en competencia con su eterno rival dirigido por Alberto Gamero, pero las bajas importantes como la conocida José Aja y ahora la de Geison Perea, por lo que no tendrá otro jugador en defensa y deberá afrontar el compromiso en Barranquilla con el dilema de a quién acompañará a Mantilla, una de las revelaciones de este último tramo de campeonato.



Sin embargo, Santa Fe no solo tendrá un duro reto en el estadio Roberto Meléndez, pues en Barranquilla el cardenal no ha tenido buen rendimiento, pues la última victoria del rojo capitalino fue en el año 2017 por la mínima diferencia y hasta el momento, acumula cinco partidos disputados por Liga sin conocer una victoria en ese escenario contra el tiburón.



A pesar de ello, la ventaja que mantiene Santa Fe es que en el grupo A es segundo y al contar con 4 puntos está con más opciones de pelear un cupo a la final. Además, los dirigidos por Alfredo Arias jugarán contra un débil Junior, pues vienen golpeados tras la destitución de Julio Comesaña del banquillo rojiblanco.



La motivación del conjunto de Alfredo Arias es que no sabe de derrotas en los que va de los cuadrangulares, pues ha ganado uno y empatado en dos ocasiones, siendo el único equipo que le ha podido quitar puntos al líder Millonarios y acumula dos juegos consecutivos sin conceder gol en su portería.



Este será el primer partido de Santa Fe de visitante en los cuadrangulares del grupo A y deberán ganar sí o sí en Barranquilla para equilibrar el grupo, pues Millonarios logró sacar tres puntos en esa misma cancha y está obligado a sumar.



Por el lado de Junior, el tiempo se le está acabando y su futuro en cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay están embolatados y van camino a la eliminación con una de las mejores nóminas del campeonato, pues no han ganado ninguno de sus tres partidos en esta instancia hasta ahora y necesita vencer como sea a Santa Fe para mantener posibilidades de meterse en la gran final de fin de año, pero el nivel mostrado a lo largo del semestre, hace que sea un equipo débil y que puede dar ventajas frente al visitante.



La expectativa es alta para este partido entre Santa Fe y Junior, pues definirá el futuro de varios equipos y de haber empate, podrían darle la ventaja a Millonarios para que quede con el camino libre hacia la final, por lo que será un partido decisivo en esta jornada 4 del cuadrangular A.



Junior vs Santa Fe

Hora: 6:30 p.m.

Día: 23 de noviembre de 2022

TV: Win Sports +