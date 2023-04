¿Otro Selección Colombia a FPC? Junior podría repatriarlo desde Europa

En Liga Betplay parecen decididos a juntar a la Selección Colombia que brilló entre 2014 y 2016. A Adrián Ramos (América), Cristian Zapata (Nacional), Alex Mejía (Unión), Teófilo Gutiérrez (Bucaramanga), Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, quienes juegan en Junior, podrían vincularse un par de nombres.



En la última semana se habló del posible interés de Junior en fichar a Juan Guillermo Cuadrado, e incluso, lo vincularon en América de Cali tras anuncio de "bombazo sudamericano" por parte de Tulio Gómez. Ahora bien, hay nuevos rumores sobre un refuerzo con pasado en la tricolor que buscaría el rojiblanco. Se trata de Jeison Murillo.

Y es que mientras se habla de una lista de jugadores que no continuarían con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez para la Liga II-2023, la cual integran Ómar Albornoz, Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval, ‘Cariaco’ González, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, José Ortíz y Nilson Castrillón, empezó a hablarse de un fuerte interés por Jeison Murillo.



El defensor central que actualmente juega en la Serie A con Sampdoria, donde no tiene mucha acción, terminará contrato el 30 de junio de 2023 y no hay luces sobre su futuro. Junior buscaría reforzar su zaga con un hombre de recorrido, personalidad y experiencia, por lo que intentaría repatriarlo desde Europa.



El periodista José Hugo Illera publicó recientemente en Twitter que "Albornoz, Ortíz y Castrillón podrían salir a mitad de año. Una opción para reforzar es Jeison Murillo".



Lo cierto es que Murillo, de 30 años, le caería bien a cualquier equipo colombiano. Sin embargo, tal como ocurre con algunos de su generación, las lesiones y el bajo ritmo de competencia no dejan de preocupar. Jeison se formó en la cantera del Deportivo Cali y fichó en Europa en 2011, jugando para clubes de renombre como Inter de Milán, Valencia y Barcelona.