Santiago Mele, presentado en Junior: ‘A Viera lo tengo como referente’

Junior alista sus filas para lo que será el segundo semestre de la Liga BetPlay 2023, dejando atrás la decepcionante campaña que arrancó con Arturo Reyes, pero que, con la llegada de Hernán Darío Gómez, estuvo cerca de dar un giro, quedando muy cerca de la clasificación.



En las semanas anteriores, todo el entorno del cuadro barranquillero estuvo movido con la salida de Sebastián Viera. Ahora, se oficializó la llegada de Santiago Mele, otro uruguayo que defenderá en adelante el pórtico de Junior.



🦈❤️ 77

📸 Nuestro guardameta Santiago Mele fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/nnncyrqSBg — Junior FC (@JuniorClubSA) June 28, 2023

Mele llegó a Barranquilla, presentado en sociedad y estas fueron sus primeras palabras “Estoy muy feliz de estar acá y agradecido con Junior por abrirme las puertas. Me sedujo mucho la idea de venir y lo importante es que el club fue respetuoso con los tiempos".



El uruguayo se refirió a la charla que tuvo con Viera, para llegar a Colombia “Lo tengo como un referente. Me recomendó y le habló muy bien de mí a los dirigentes de Junior. Gordillo habló muy bien de Junior y Lorenzo Carrabs también me dio buenas referencias".



Además, agregó sobre la sombra que dejó su compatriota “Lo que duró e hizo Viera es algo de admirar. Vengo a cumplir con mi camino, a escribir mi propia historia. La ilusión es grande para que Junior esté donde se merece".



"Cuando de un club te quiere el entrenador y la directiva, y cuando la imagen que tengo en Barranquilla es favorable, son cosas que suman y contribuyen a que uno tome una decisión" complementó.