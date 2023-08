¿Hernán Darío se va de Junior? Esto respondió sobre su continuidad

Junior continúa sin ganar en el segundo semestre. El momento de los tiburones en la Liga BetPlay es de analizar lo que ocurre en el entorno del club, pues sigue faltando lo más importante, anotar los goles.



Hernán Darío Gómez y sus jugadores vienen en un ambiente hostil, los resultados no se dan y en Liga ya son cinco fechas sin conocer la victoria, con un inicio que el mismo entrenador ha mencionado como malo.



La rueda de prensa del ‘Bolillo’ generó expectativa, respecto a lo que podría suceder, ante una eventual renuncia. Sin embargo, el mismo estratega dejó en el aire esta opción, sin decirlo directamente, apuntándole a una reunión con los directivos.



Estas fueron las declaraciones de Gómez, en medio de un ambiente hostil, para hablar acerca del empate contra Pasto.



Análisis del partido contra Pasto y poca definición: la situación que vivimos, tenemos la chance clara, no la metemos. Se gana con un gol, no la hacemos y el equipo siente y pierde tranquilidad. En un bloque tan fuerte como el de Pasto se hace más difícil si no hay desmarcación con cambios de ritmo y dirección.



Equipo lento pese a lo generado: es difícil, porque los equipos vienen acá en 20 metros. Se hace difícil tener esa intensidad y dinámica, había hasta línea de siete, era complicado. Necesitamos demasiada intensidad y no podemos hacerlo en ese espacio. Es elaborando para tratar de llegar a algo, no es un equipo que tenga posesión, sino elaboración para llegar a algo



Ambiente del club: los muchachos salieron a calentar y les gritaron que se iban todos, las energías son difíciles. A veces creo que es personal, llegué y tomé decisiones. Limpiamos el camerino porque decían que era difícil y no ganamos, me están cobrando y es personal.



Los jugadores sienten que no hay apoyo al técnico. Son cosas que uno debe pensar. Conversaré con los directivos porque no sé si tiene que llegar otra persona para tomar decisiones, que a muchos les gustaron y no, si ganáramos sería distinto. Ante esas decisiones la cogen personal.



Los muchachos se entrenan bien, llegan acá y se siente que les cuesta el ambiente.



Fuerzas para luchar en el mal momento de Junior: si las tengo, pero tengo es piedra. Yo voy bien con ellos, entrenamos, somos alegres, llegamos a la cancha. La piedra es porque los muchachos merecen ganar.

Si hubiéramos hecho el gol de Carlos, era distinto el análisis. Siento el dolor de los muchachos, se entrenan. Ahora que entramos al camerino y Gabriel me dijo ‘paciencia y tranquilidad’.