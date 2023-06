Emanuel Olivera, de regreso a Colombia: presentado por Junior

Días movidos en el entorno de Junior, luego de la confirmación de varias salidas y ahora, de los nuevos refuerzos que se integrarán al plantel del ‘Bolillo’ Gómez, a partir de este segundo semestre de la Liga BetPlay.

Luego de la confirmación de Santiago Mele, como nuevo portero del tiburón, llegó la de Emanuel Olivera, quien fue visto en horas de la mañana en la sede del club. Firma y fue oficializado por el cuadro barranquillero, a través de sus redes sociales.



El argentino de 33 años es recordado por su paso en Atlético Nacional, llegando en el 2021 y siendo fundamental para la estrella 17, conquistada a mediados del 2022.



Estas fueron las declaraciones del central, ante los medios de comunicación “Me ha motivado el club, el plantel que hay, el gran cuerpo técnico que hay. La gente también me ha mostrado mucho cariño. Tengo ganas de conseguir muchas cosas importantes".



Destacó sus cualidades “Soy un jugador muy aguerrido, con muchas ganas. No voy a negar gota de sudor. Trato de darle tranquilidad al equipo para que todo salga bien. Vengo a darles tranquilidad y experiencia al equipo y a mis compañeros. Estoy muy comprometido, me voy a matar por esta camiseta y a dar el máximo".



Habló sobre los compañeros que encontrará “Hay jugadores de temperamento grande. Vengo a trabajar, a estar a disposición del técnico. No sé si vengo a ser titular, vengo a ganarme mi lugar día a día".



También, se refirió a la temperatura en Barranquilla, entre risas “La temperatura está brava. Lo he sufrido cuando me ha tocado jugar acá. Lo he vivido en Colón de Santa Fe. Ojalá pueda adaptarme lo más rápido posible. Veo a un plantel comprometido. Soñé estar acá. Le dije a Vladimir que hable por mí para ver si necesitaban un central".